Star Wars: Squadrons est disponible

Où acheter Star Wars: Squadrons moins cher ?

Annoncé au début du mois de juin par Electronic Arts, après une petite fuite plus tôt dans l'année,. Édité par Electronic Arts qui possède les droits exclusifs pour la licence créée par Gorge Lucas, c'est Motive Studios qui s'est chargé de le développer.Doté d'un mode solo se déroulant dans la continuité des événements de Star Wars : Le Retour du Jedi (épisode 6 dans l'ordre chronologique), les joueurs pourront vivre une expérience de pilote dans les deux camps, au sein de la Nouvelle République, mais aussi de l'Empire. Bien évidemment, pour prolonger l'expérience, une partie multijoueur est disponible, laquelle propose plusieurs modes, afin de définir qui est le meilleur pilote de la galaxie.Pour ce qui est de la partie multijoueur, il sera possible de personnaliser son vaisseau et son cockpit, ainsi que son personnage, mais Electronic Arts avait annoncé qu'aucune microtransaction ne serait de la partie. Tous les éléments cosmétiques se débloqueront en jouant Comme nous vous le disions ci-dessus,Cependant, il est possible de se le procurer sur PC tout en faisant quelques économies, sur PC et Xbox One grâce à notre partenaire Instant Gaming. Nous vous avons listé ci-dessous toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, avec le prix de vente actuel, pour que vous puissiez faire votre choix de la meilleure des manières.Pour finir, sachez que Star Wars: Squadrons arrivera également sur PS5 et Xbox Series X/S lorsque celles-ci seront disponibles