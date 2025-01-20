Un nouveau jeu Star Wars devrait être annoncé en avril

Comme nous le savons depuis quelque temps, Respawn a plusieurs projets Star Wars en développement. L'un d'entre eux pourrait faire parler de lui assez rapidement.
Il y a trois ans, Respawn annonçait qu'il travaillait sur trois jeux Star Wars
. Le premier était tout simplement Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Fallen Order (qui devrait également avoir une suite, pour conclure la trilogie), et les deux autres n'ont pas été détaillés, si ce n'est un RTS et un FPS
. C'est le premier qui revient aujourd'hui.
Les fans de Star Wars pourraient bientôt avoir une nouvelle raison de se réjouir : le jeu de stratégie développé par Bit Reactor et Respawn Entertainment devrait être officiellement annoncé lors de la Star Wars Celebration 2025
, prévue au Japon du 18 au 20 avril.
Une collaboration prometteuse
Annoncé initialement en 2022, ce titre réunit l'expertise de Bit Reactor, un studio composé d'anciens développeurs de XCOM, et Respawn Entertainment, qui maîtrise très bien la licence, notamment pour son travail sur Star Wars Jedi: Fallen Order et Survivor. Développé sur l'Unreal Engine 5, le jeu promet une expérience immersive dans l'univers Star Wars, bien que peu de détails aient été dévoilés à ce jour
.
Selon des fuites relayées par @bogorad222 et confirmées par Insider Gaming, le jeu serait prévu pour PlayStation, Xbox, Steam et l'Epic Games Store. Une version pour une éventuelle Nintendo Switch 2 n'est pas exclue, bien que la liste complète des plateformes reste à déterminer.
Alors que Respawn Entertainment a été touché par des licenciements et l'annulation d'un autre projet Star Wars l'année dernière, Bit Reactor a confirmé que le développement de ce jeu de stratégie n'avait pas été affecté
. Nous devrions donc en savoir plus d'ici au printemps, en avril. Une sortie en 2025 peut également être envisagée.
Concernant le FPS, nous n'avons toujours rien, et il peut potentiellement s'agir du projet annulé qui aurait du mettre en avant un Mandalorian
. Quoi qu'il en soit, Respawn reviendra vers nous d'ici quelques mois, et devrait continuer à travailler sur la licence Star Wars, puisque ses jeux sont très bien accueillis.
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