Star Wars : EA confirme travailler sur trois jeux avec Respawn

Trois jeux Star Wars en préparation chez EA et Respawn

Nous sommes de grands fans de Star Wars ici à Respawn et nous sommes ravis de travailler avec Lucasfilm Games sur de nouveaux titres que nous voulons faire depuis des années.

- Vince Zampella, fondateur de Respawn.

Electronic Arts vient d'annoncer une (très) bonne nouvelle pour les amoureux de la licence créée par George Lucas. Alors que l'accord d'exclusivité va toucher à sa fin, EA et Lucasfilm Games vont continuer à collaborer, comme l'a annoncé l'éditeur sur son site , officialisant ainsi certaines choses. Trois jeux Star Wars vont arriver ces prochaines années.Premièrement,, avec Stig Asmussen aux commandes. L'officialisation en bonne et due forme devrait avoir lieu dans quelques mois, pour une sortie en fin d'année, ou en 2023. Deuxièmement, et plus surprenant,, lequel est développé par le nouveau studio Bit Reactor, dirigé par Greg Foerstch, vétéran de l'industrie du jeu (mais produit par Respawn).Enfin, pour conclure,, avec comme directeur de jeu Peter Hirschmann. Les détails sont là aussi très minces, mais un rapprochement avec la licence Battlefront se fait naturellement. D'autant que Peter Hirschmann a été producteur exécutif sur les deux premiers opus. Bien que DICE s'occupait du développement à l'époque, Respawn peut très bien avoir récupéré le projet. Nous en saurons un peu plus dans les mois à venir.Ces trois projets confirment donc l'ambition de Respawn. En plus de ces trois projets, le studio va bien évidemment continuer de soutenir Apex Legends , mais a aussi une autre production en cours de développement, un jeu solo