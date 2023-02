Star Wars Jedi: Survivor : Une vidéo de gameplay dévoile une nouvelle planète

Une planète nommée Koboh

Le lancement dea récemment été retardé de quelques semaines , afin de permettre aux développeurs de finaliser comme il se doit les derniers détails. Pour faire patienter les joueurs, Respawn Entertainment et Electronic Arts ont décidé d'offrir aux joueurs de nouvelles images de gameplay et c'est donc via la chaîne YouTube d'IGN que le jeu s'est dévoilé un peu plus. À travers une vidéo de neuf minutes, nous avons découvert des paysages à couper le souffle, une faune et une flore relativement riche, ainsi qu'une nouvelle planète.Dans cette vidéo, Cal Kestis, le héros du premier opus, s'est écrasé surlors d'une mission secrète. Afin de réparer son vaisseau, notre protagoniste va partir à l'aventure accompagné de BD-1, son fidèle compagnon. Pendant neuf minutes, nous voyageons donc avec eux au cœur de ce nouvel univers et découvrons unL'exploration devrait donc encore une fois être une part importante du jeu et sera facilitée grâce à des montures et un système de voyage rapide.



Au-delà de ces détails graphiques, plusieurs scènes de combat sont présentées dans la vidéo, ce qui nous a permis de remarquer queau lieu d'un seul. Les déplacements et les attaques sont également relativement fluides, bien que les combats de ce nouvel opus ne sont en rien révolutionnaires et reprennent les codes de Star Wars Jedi: Fallen Order.Star Wars Jedi: Survivor promet encore une fois d'en mettre plein la vue à ses fans, mais il faudra patienter encore un peu avant sa sortie.pour découvrir Koboh sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.