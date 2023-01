Star Wars Jedi: Survivor sera aussi destiné à celles et ceux ne connaissant pas la licence

Je veux que quiconque n'a jamais regardé un film Star Wars ou lu une histoire Star Wars puisse se plonger dans ce jeu et y jouer tout en étant capable de le comprendre.

L'univers de Star Wars s'est drastiquement étendu ces dernières années. Entre la nouvelle trilogie, les séries dérivées, les jeux vidéo et les livres, nous avons de nombreux récits centrés sur la « Guerre des étoiles ». Cela a créé une forte communauté, qui ne cesse de consommer du Star Wars. Mais parfois, certaines de ces histoires ne sont pas que du « fan service », comme la série Andor. C'est également ce qu'essaye de proposer la licence Star Wars Jedi, qui souhaite attirer un public un peu plus néophyte de l'univers.Dans une récente interview avec Game Informer, Cameron Monaghan, qui incarne Cal Kestis, a évoqué ce point et cet aspect double face,, notamment. « Vous avez un lore établi, un canon, toutes ces choses, et vous êtes tellement excité à ce sujet, mais au bout du compte, le jeu doit exister et être satisfaisant et intéressant indépendamment du canon », explique-t-il.Ainsi, il faut réussir à placer des références importantes, pour que les éléments présents dans l'univers interagissent entre eux, mais aussi que l'histoire soit claire pour tous, qu'ils aient vu les films ou non.En optant pour cette stratégie,, ce qui sera finalement positif. L'histoire de ce Star Wars Jedi: Survivor sera, d'ailleurs, plus sombre et profonde que dans Fallen Order , selon les dires de Cameron Monaghan. Nous aurons l'occasion de découvrir tout cela le 17 mars 2023, date de sortie de Star Wars Jedi: Survivor , sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander selon plusieurs éditions