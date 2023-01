Star Wars Jedi: Survivor aura une histoire « plus profonde, plus sombre et plus complexe »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lorsque Star Wars Jedi: Fallen Order est sorti, en 2019, les joueurs ont pu découvrir une histoire inédite, quelques années après la chute de l'Ordre Jedi et les événements que nous avons connus dans Star Wars : La Revanche des Sith. L'Empire terrorise la galaxie et traque les derniers Jedi, pour les éliminer. C'est là que nous rencontrons Cal Kestis, qui se révèle être un Jedi, ou plutôt un ancien padawan, se lançant ensuite dans une lutte contre l'Empire. L'histoire était déjà assez profonde, mais elle le sera davantage, d'après Cameron Monaghan.Celui qui prête ses traits au personnage principal a effectivement accordé une interview à Game Informer, durant laquelle il indique que, oùsans qu'il y ait « nécessairement de bonnes réponses ». Ce dernier continue en affirmant que la voie dans laquelle s'engage Cal était « quelque chose que j'ai toujours vraiment voulu explorer ».L'objectif était donc de proposer un récit qui reprenait les bases qui avaient été posées, tout en mettant le personnage principal dans des situations plus difficiles, pour que le joueur profite d'une histoire « plus profonde, plus sombre et plus complexe ».Espérons que tout cela se ressente bien, afin que nous puissions profiter d'une nouvelle aventure épique, ce qui semble être le cas, en visionnant les différentes bandes-annonces de Star Wars Jedi: Survivor . Pour rappel, l'histoire nous plongera cinq ans plus tard, alors que Cal Kestis est déterminé à lutter contre l'Empire en quête de nouveaux alliés, dont des Jedi.Rendez-vous le 17 mars 2023 pour découvrir Star Wars Jedi: Survivor , sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander selon plusieurs éditions