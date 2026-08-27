Star Wars: Galactic Racer fait le tour de ses véhicules, à un mois de la sortie

Attendu pour début octobre, Star Wars: Galactic Racer se dévoile un peu plus. Une récente présentation approfondie met en lumière les trois classes de véhicules jouables. Entre motos-jets agiles et modules de course surpuissants, la vitesse sera au cœur de l'expérience pour séduire les pilotes virtuels.

Le nouvel aperçu de Star Wars: Galactic Racer vient de tomber et confirme ce que les amateurs de sensations fortes espéraient depuis l'annonce du projet. Prévu pour le mois d'octobre, le titre promet de remettre la vitesse pure au centre de la galaxie lointaine, très lointaine. Les développeurs ont récemment partagé une présentation détaillée se concentrant exclusivement sur les classes de véhicules que les joueurs pourront maîtriser. Il ne s'agira pas simplement d'accélérer bêtement en espérant franchir la ligne d'arrivée, mais bien d'exploiter intelligemment les trajectoires et les spécificités mécaniques de chaque engin pour prendre l'avantage sur la piste.

Des motos-jets pour les tacticiens de la piste

Parmi les trois catégories présentées lors de cette plongée au cœur du jeu, la moto-jet se distingue par son agilité remarquable. Bien que modeste en apparence, elle cache une mécanique de jeu particulièrement astucieuse pour les joueurs techniques. Les pilotes pourront en effet emmagasiner de l'énergie cinétique lors des freinages intenses. Cette énergie pourra ensuite être libérée sous la forme d'une accélération fulgurante, idéale pour se sortir des situations les plus complexes ou doubler un adversaire sur la ligne.

Une approche qui récompensera indéniablement les joueurs capables d'anticiper les virages serrés et de gérer leur élan avec une précision chirurgicale tout au long du circuit.











Le Skim Speeder pour survoler la concurrence

Si vous préférez flotter au plus près du sol tout en conservant une maniabilité hors pair, le Skim Speeder semble tout indiqué pour votre style de pilotage. Cet aéronef à basse altitude a été pensé pour négocier les courbes les plus prononcées sans perdre de sa superbe. Sa vitesse de pointe élevée obligera vos adversaires à lutter constamment pour espérer vous rattraper dans les lignes droites.

Les créateurs du jeu insistent sur le fait que ce véhicule demandera une grande concentration pour ne pas finir dans le décor, tout en maintenant une pression constante sur les autres concurrents lors des affrontements en multijoueur.

La maîtrise parfaite de ces machines de course exigera une lecture irréprochable de la piste et une utilisation hautement stratégique de leurs capacités uniques.

Le retour triomphal des modules de course

C'est évidemment la catégorie que tout le monde attendait avec une immense impatience. Les célèbres modules de course feront bien partie de l'aventure pour notre plus grand plaisir. La présentation souligne que ces engins atteindront des vitesses si vertigineuses qu'ils seront à peine visibles pour les spectateurs présents dans les gradins virtuels.

Il s'agit là d'une promesse très forte pour celles et ceux qui rêvent de revivre l'adrénaline pure des séquences offerte dans la Menace Fantôme.

Rendez-vous le 6 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series pour la sortie de Star Wars: Galactic Racer.