Star Wars: Galactic Racer annonce sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 avril 2026 à 14h43
Fuse Games a, récemment, partagé la date de sortie de Star Wars: Galactic Racer, qui avait fuité il y a quelques jours.
Star Wars: Galactic Racer annonce sa date de sortie

Les amateurs de vitesse et surtout fans de l'univers de George Lucas vont pouvoir, dans quelques mois, découvrir le jeu de course de Fuse Games, Star Wars: Galactic Racer. Il y a plusieurs jours de cela, un leak avait indiqué à quelle date le titre allait se rendre disponible. Fuse Games vient tout juste d'officialiser l'information en dévoilant la date de sortie de Star Wars: Galactic Racer.

Star Wars: Galactic Racer nous donne rendez-vous à la fin de l'année

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de Star Wars, Fuse Games a partagé l'information tant attendue par la communauté (et a donc confirmé la fuite, au passage) : Star Wars: Galactic Racer se rendra disponible le 6 octobre 2026. Comme indiqué par les développeurs, le jeu de course arrivera, à cette date, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Les éditions de Star Wars: Galactic Racer dévoilées, avec l'ouverture des précommandes

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Par la même occasion, Fuse Games a révélé les différentes éditions prévues pour Star Wars: Galactic Racer. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer l'édition Standard du titre à 59,99 €. Une édition Deluxe est également proposée, et ce, au tarif de 79,99 €. Celle-ci comporte, bien évidemment, plusieurs éléments, c'est-à-dire les suivants :

  • Trois véhicules exclusifs : la motojet Kor Sarun : Ciza T, le landspeeder Kor Sarun : Darc X et le speeder skim Kor Sarun : Rak S.
  • Des couleurs exclusives inspirées du chasseur stellaire Naboo N-1.
  • Trois épreuves en mode Arcade.
  • Une bannière de joueur Deluxe (un insigne et un arrière-plan exclusif).
  • Un artbook numérique.

Soulignons, à ce sujet, que les précommandes pour Star Wars: Galactic Racer sont désormais ouvertes. Celles et ceux qui achèteront le titre avant sa sortie recevront les bonus suivants : des couleurs de bonus de précommande exclusives pour le véhicule à répulseurs et une bannière de bonus de précommande exclusive pour les modes multijoueurs.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 6 octobre 2026 pour découvrir Star Wars: Galactic Racer, qui débarque, à cette date, sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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mustang (invité) Le 10/05/2026 à 09:21

le jeu sera t'il compatible Hotas et/ou Hosas ?