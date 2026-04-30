Star Wars: Galactic Racer annonce sa date de sortie

Fuse Games a, récemment, partagé la date de sortie de Star Wars: Galactic Racer, qui avait fuité il y a quelques jours.

Les amateurs de vitesse et surtout fans de l'univers de George Lucas vont pouvoir, dans quelques mois, découvrir le jeu de course de Fuse Games, Star Wars: Galactic Racer. Il y a plusieurs jours de cela, un leak avait indiqué à quelle date le titre allait se rendre disponible. Fuse Games vient tout juste d'officialiser l'information en dévoilant la date de sortie de Star Wars: Galactic Racer.

Star Wars: Galactic Racer nous donne rendez-vous à la fin de l'année

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de Star Wars, Fuse Games a partagé l'information tant attendue par la communauté (et a donc confirmé la fuite, au passage) : Star Wars: Galactic Racer se rendra disponible le 6 octobre 2026. Comme indiqué par les développeurs, le jeu de course arrivera, à cette date, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Star Wars: Galactic Racer™ launches worldwide on October 6th. Pre-order today for PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC. pic.twitter.com/dkylhdwRhC — Star Wars (@starwars) April 30, 2026

Les éditions de Star Wars: Galactic Racer dévoilées, avec l'ouverture des précommandes

Par la même occasion, Fuse Games a révélé les différentes éditions prévues pour Star Wars: Galactic Racer. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer l'édition Standard du titre à 59,99 €. Une édition Deluxe est également proposée, et ce, au tarif de 79,99 €. Celle-ci comporte, bien évidemment, plusieurs éléments, c'est-à-dire les suivants :

Trois véhicules exclusifs : la motojet Kor Sarun : Ciza T, le landspeeder Kor Sarun : Darc X et le speeder skim Kor Sarun : Rak S.

Des couleurs exclusives inspirées du chasseur stellaire Naboo N-1.

Trois épreuves en mode Arcade.

Une bannière de joueur Deluxe (un insigne et un arrière-plan exclusif).

Un artbook numérique.

Soulignons, à ce sujet, que les précommandes pour Star Wars: Galactic Racer sont désormais ouvertes. Celles et ceux qui achèteront le titre avant sa sortie recevront les bonus suivants : des couleurs de bonus de précommande exclusives pour le véhicule à répulseurs et une bannière de bonus de précommande exclusive pour les modes multijoueurs.

Rendez-vous donc le 6 octobre 2026 pour découvrir Star Wars: Galactic Racer, qui débarque, à cette date, sur PS5, Xbox Series et PC.