Star Wars: Galactic Racer dévoile son gameplay à toute vitesse

Dévoilé initialement aux Game Awards, Star Wars: Galactic Racer a profité du State of Play pour accélérer la cadence. Une nouvelle bande-annonce de gameplay vient confirmer le retour des courses de modules, et sa sortie fixée à 2026 sur consoles et PC.

Une campagne scénarisée sous haute tension

Le retour du Podracing et multijoueur à 12











C'est une séquence que les fans attendaient avec impatience depuis l'annonce du titre à la fin de l'année 2025.. Le titre, prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, promet de réinventer la course à haute vitesse en nous plongeant au cœur de la Ligue Galactique, une organisation non officielle née dans la zone de non-droit de la Bordure Extérieure.Le jeu ne se contentera pas d'enchaîner les circuits. Le joueur incarnera Shade, un pilote solitaire ayant une dent contre la famille Bool. Darius Pax, l'organisateur de la ligue menacé de tout perdre, fait appel à vous pour détrôner le corrompu Kestar Bool. Cette campagne immersive proposera des embranchements narratifs permettant de gagner des pièces et des outils cruciaux pour prendre l'avantage lors du championnat.Il faudra travailler avec Hibi, votre mécanicien, pour construire le véhicule ultime adapté à votre style de pilotage, et devenir le meilleur pilote.Outre les célèbres podracers,. Les développeurs promettent une variété de modes pour assurer la longévité du titre. Le multijoueur en ligne accueillera jusqu'à 12 pilotes pour des affrontements acharnés. Pour les amateurs de défis solo, le mode Arcade proposera des contre-la-montre avec classements, tandis que le mode Scénarios imposera des conditions de course uniques, allant de simples entraînements à des épreuves hardcore.Si aucune date n'a été donnée concernant la sortie de Star Wars: Galactic Racer, le rendez-vous est prévu pour 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series.