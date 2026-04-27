Une fuite révèle la date de sortie du prochain jeu Star Wars

Attendu par de nombreux fans de la franchise, Star Wars: Galactic Racer vient de voir sa date de sortie fuiter sur Steam. Le jeu de course futuriste s'annonce pour l'automne avec plusieurs éditions et des bonus de précommande déjà dévoilés.

Les amateurs de vitesse et de la galaxie lointaine peuvent commencer à faire chauffer les moteurs de leurs bolides. Révélé lors des Game Awards en décembre dernier, le très attendu Star Wars: Galactic Racer fait à nouveau parler de lui. Cette fois, il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais d'une erreur technique qui a révélé de nombreuses informations cruciales.

Une fuite pour la date de sortie de Star Wars: Galactic Racer

C'est sur la plateforme de Valve que l'information a échappé au contrôle des éditeurs. Une image promotionnelle détaillant les bonus de précommande a été mise en ligne prématurément sur la page Steam du titre. Rapidement repérée par des observateurs attentifs de l'industrie, cette fuite annonce une sortie fixée au 6 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Bien que l'image ait été promptement retirée, elle a eu le temps de faire le tour des réseaux sociaux.

Au-delà de la simple date de sortie, ce sont les différentes versions du jeu qui ont été mises en lumière. Les joueurs qui opteront pour la précommande de l'édition standard recevront une peinture exclusive pour leur engin ainsi qu'une bannière de joueur unique, utilisable dans les modes multijoueur.

STAR WARS: Galactic Racer will release on Oct 6, 2026 according to Steam. Deluxe Edition contents revealed (Steelbook included with physical purchase) store.steampowered.com/app/4078430/...



[image or embed] — Wario64 (@wario64.bsky.social) 25 avril 2026 à 01:26

Pour celles et ceux qui souhaitent investir davantage, une édition Deluxe numérique est également au programme. Celle-ci proposera des véhicules exclusifs, un livre d'art numérique, ainsi que l'accès à trois événements d'arcade inédits. Des éléments de personnalisation supplémentaires, dont les couleurs varieront selon la plateforme choisie, viendront compléter cette offre. Les collectionneurs ne seront pas en reste puisqu'une édition physique comprenant un boîtier métallique exclusif a également été aperçue dans les documents ayant fuité.

Sur le plan technique, les joueurs PC seront ravis d'apprendre que le titre supportera nativement la technologie NVIDIA DLSS 4.5 dès son lancement, promettant ainsi une fluidité exemplaire pour ces courses à grande vitesse.











Alors que cet automne s'annonce assez spécial avec la sortie de GTA 6, prévue pour le 19 novembre, les joueurs pourront normalement patienter plus rapidement, grâce à Star Wars: Galactic Racer. Fuse Games pourrait confirmer tout cela cet été, lors du Summer Game Fest. Et si vous étiez passé à côté, vous pouvez toujours découvrir le trailer d'annonce ci-dessous.