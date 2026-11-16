Star Wars: Fate of the Old Republic continue sa progression, des nouvelles en 2027

Annoncé il y a près d'un an, le très attendu Star Wars: Fate of the Old Republic s'apprête enfin à sortir du silence. Casey Hudson, figure historique de BioWare, promet des révélations imminentes pour ce successeur spirituel du mythique KOTOR.

Annoncé il y a près d'un an lors des Game Awards 2025, le très attendu Star Wars: Fate of the Old Republic s'apprête enfin à sortir du silence. Casey Hudson, figure historique de BioWare et réalisateur des projets originaux Star Wars: Knights of the Old Republic et Mass Effect, a récemment pris la parole pour rassurer la communauté. Son nouveau studio, Arcanaut, travaille d'arrache-pied sur ce jeu de rôle qui se présente comme le successeur spirituel de KOTOR. Si le silence radio était de mise depuis la révélation du projet, les choses sont sur le point de changer radicalement.

Des révélations imminentes pour le successeur de KOTOR

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de jeux de rôle dans une galaxie lointaine, très lointaine. Lors d'une récente intervention dans le podcast The Fourth Curtain, Casey Hudson a partagé des nouvelles particulièrement rassurantes concernant l'avancée de son nouveau projet. Il a ainsi confirmé que son studio préparait le terrain pour une communication beaucoup plus active d'ici peu de temps, début 2027 selon toute vraisemblance.

Nous allons progressivement déployer de nouvelles annonces et des informations sur le jeu, mais, vous savez, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps l'année prochaine avant que nous ayons des choses à partager.

Le message se veut donc rassurant pour les plus impatients, puisque de nouvelles informations concernant Star Wars: Fate of the Old Republic seront révélées. Les joueurs peuvent s'attendre à découvrir les premières véritables images de gameplay, mais aussi des informations concrètes sur les mécaniques de ce jeu de rôle très ambitieux dès les premiers mois de l'année. Cela sous-entend également que rien ne sera montré lors des Game Awards de cette année, à moins qu'un nouveau teaser vienne se mêler à la fête.













Un rythme de travail soutenu chez Arcanaut

Malgré ces nouvelles encourageantes, le directeur de projet a tenu à préciser qu'aucune date de sortie n'était encore gravée dans le marbre. Toutefois, le développement semble progresser à une vitesse impressionnante. L'équipe d'Arcanaut fonctionne avec une méthodologie stricte, basée sur des cycles de six mois.

Si vous parlez aux gens du studio, nous travaillons à un rythme très soutenu. D'un côté, c'est un défi car nous plaçons la barre très haut quant à notre rapidité d'exécution, mais ensuite, quand vous regardez où nous arrivons à chaque étape majeure tous les six mois, nous nous disons que nous avons parcouru un chemin immense.

Cette approche méthodique permet au studio de ne pas naviguer à vue et d'éviter le piège classique des développements qui s'éternisent sans direction claire. Casey Hudson insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un projet où l'équipe attend la fin pour comprendre ce qu'elle est en train de créer.

Rappelons que dans la foulée de son annonce l'an dernier, Casey Hudson avait également tenu à rassurer les futurs joueurs. Star Wars: Fate of the Old Republic sortira avant 2030.