Un vétéran d'Ubisoft rejoint le très attendu Star Wars: Fate of the Old Republic

Le développement de Star Wars Fate of the Old Republic s'accélère. Arcanaut Studios, dirigé par le créateur de Mass Effect, vient de recruter son directeur artistique, venu tout droit d'Ubisoft. Une embauche de choix pour ce successeur spirituel très attendu du légendaire Knights of the Old Republic.
Annoncé à la fin de l'année 2025, lors des Game Awards, Star Wars: Fate of the Old Republic n'est pas prévu pour tout de suite
. Néanmoins, le développement avance et l'équipe qui dirige le projet a été complétée par une figure de taille dans l'industrie, ayant notamment œuvré au sein d'Ubisoft sur quelques-unes de ses plus grandes franchises.
Un vétéran d'Ubisoft aux commandes artistiques
Le nouveau projet porté par Casey Hudson, figure emblématique de l'industrie vidéoludique, continue de structurer ses équipes. Le silence après l'annonce des Game Awards est désormais rompu avec l'arrivée de Pascal Blanché en tant que directeur artistique du studio Arcanaut
. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, et pour cause, l'homme possède un curriculum vitae particulièrement impressionnant.
Il a notamment fait ses armes chez Ubisoft, où il a travaillé sur des titres majeurs qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. On lui doit des contributions significatives sur le tout premier Assassin's Creed
, mais également sur des productions comme Far Cry: New Dawn
, Splinter Cell Conviction ou encore Myst IV. Plus récemment, chez Behaviour Interactive, il a supervisé des projets variés allant de Meet Your Maker à la simulation de rencontre Hooked on You.
Une expérience galactique déjà confirmée
Pascal Blanché n'est d'ailleurs pas un novice lorsqu'il s'agit de l'univers imaginé par George Lucas. Les amateurs de la franchise lui doivent la conception visuelle du Flambeau Stellaire, une station spatiale emblématique de l'ère de la Haute République. Il a lui-même partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux
.
Super excité d'annoncer que j'ai commencé un nouveau poste en tant que directeur artistique chez Arcanaut Studios, où j'ai uni mes forces à celles de Casey Hudson et de son incroyable équipe pour travailler sur le prochain épique Star Wars: Fate of the Old Republic.
Casey Hudson a toujours présenté ce nouveau titre comme une véritable déclaration d'amour aux jeux de rôle qui l'ont inspiré, en particulier Knights of the Old Republic
. L'attente autour de ce successeur spirituel est immense, et le défi s'annonce colossal pour Arcanaut Studios. Il s'agit de capturer l'essence d'une époque révolue tout en proposant une expérience moderne et novatrice.
L'embauche d'un directeur artistique de ce calibre confirme que le projet est actuellement en pleine phase de préproduction
. Si les spéculations évoquaient une sortie lointaine fixée à la prochaine décennie, Casey Hudson a tenu à rassurer les joueurs en affirmant que la sortie ne serait pas si éloignée que cela
. La galaxie lointaine semble entre de bonnes mains, mais il faudra s'armer de patience avant de pouvoir explorer la Bordure Extérieure
.
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