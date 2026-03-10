Un vétéran d'Ubisoft rejoint le très attendu Star Wars: Fate of the Old Republic

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 mars 2026 à 11h14
Le développement de Star Wars Fate of the Old Republic s'accélère. Arcanaut Studios, dirigé par le créateur de Mass Effect, vient de recruter son directeur artistique, venu tout droit d'Ubisoft. Une embauche de choix pour ce successeur spirituel très attendu du légendaire Knights of the Old Republic.
Un vétéran d'Ubisoft rejoint le très attendu Star Wars: Fate of the Old Republic
Annoncé à la fin de l'année 2025, lors des Game Awards, Star Wars: Fate of the Old Republic n'est pas prévu pour tout de suite. Néanmoins, le développement avance et l'équipe qui dirige le projet a été complétée par une figure de taille dans l'industrie, ayant notamment œuvré au sein d'Ubisoft sur quelques-unes de ses plus grandes franchises. 

Un vétéran d'Ubisoft aux commandes artistiques

Le nouveau projet porté par Casey Hudson, figure emblématique de l'industrie vidéoludique, continue de structurer ses équipes. Le silence après l'annonce des Game Awards est désormais rompu avec l'arrivée de Pascal Blanché en tant que directeur artistique du studio Arcanaut. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, et pour cause, l'homme possède un curriculum vitae particulièrement impressionnant.

Il a notamment fait ses armes chez Ubisoft, où il a travaillé sur des titres majeurs qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. On lui doit des contributions significatives sur le tout premier Assassin's Creed, mais également sur des productions comme Far Cry: New Dawn, Splinter Cell Conviction ou encore Myst IV. Plus récemment, chez Behaviour Interactive, il a supervisé des projets variés allant de Meet Your Maker à la simulation de rencontre Hooked on You.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Une expérience galactique déjà confirmée

Pascal Blanché n'est d'ailleurs pas un novice lorsqu'il s'agit de l'univers imaginé par George Lucas. Les amateurs de la franchise lui doivent la conception visuelle du Flambeau Stellaire, une station spatiale emblématique de l'ère de la Haute République. Il a lui-même partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux.
Super excité d'annoncer que j'ai commencé un nouveau poste en tant que directeur artistique chez Arcanaut Studios, où j'ai uni mes forces à celles de Casey Hudson et de son incroyable équipe pour travailler sur le prochain épique Star Wars: Fate of the Old Republic.
Casey Hudson a toujours présenté ce nouveau titre comme une véritable déclaration d'amour aux jeux de rôle qui l'ont inspiré, en particulier Knights of the Old Republic. L'attente autour de ce successeur spirituel est immense, et le défi s'annonce colossal pour Arcanaut Studios. Il s'agit de capturer l'essence d'une époque révolue tout en proposant une expérience moderne et novatrice.

À lire également

Star Wars: Fate of the Old Republic : Qui est vraiment cette Jedi mystérieuse dans le trailer ?

Star Wars: Fate of the Old Republic : Qui est vraiment cette Jedi mystérieuse dans le trailer ?

L'embauche d'un directeur artistique de ce calibre confirme que le projet est actuellement en pleine phase de préproduction. Si les spéculations évoquaient une sortie lointaine fixée à la prochaine décennie, Casey Hudson a tenu à rassurer les joueurs en affirmant que la sortie ne serait pas si éloignée que cela. La galaxie lointaine semble entre de bonnes mains, mais il faudra s'armer de patience avant de pouvoir explorer la Bordure Extérieure.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Star Wars: Fate of the Old Republic : Son créateur promet une durée de vie acceptable, et reste contre l'IA
SW: Fate of the Old Republic 12 mai 2026

Star Wars: Fate of the Old Republic : Son créateur promet une durée de vie acceptable, et reste contre l'IA

Le très attendu Star Wars: Fate of the Old Republic se précise. Casey Hudson, ancien directeur de Mass Effect, promet une aventure condensée, loin des jeux interminables, et rejette fermement l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour ce nouveau projet ambitieux financé de manière inattendue.
Star Wars: Fate of the Old Republic est développé par une équipe de rêve
SW: Fate of the Old Republic 06 mai 2026

Star Wars: Fate of the Old Republic est développé par une équipe de rêve

Annoncé lors des Game Awards 2025, Star Wars: Fate of the Old Republic se dévoile peu à peu. Si le jeu se présente comme un successeur spirituel à KOTOR, la composition de son studio de développement confirme un retour en force des vétérans de BioWare.
Casey Hudson promet que Star Wars: Fate of the Old Republic arrivera bien plus vite que prévu
SW: Fate of the Old Republic 15 décembre 2025

Casey Hudson promet que Star Wars: Fate of the Old Republic arrivera bien plus vite que prévu

Casey Hudson, figure emblématique derrière KOTOR, a dévoilé son nouveau projet Star Wars. Alors que les analystes prédisent une sortie lointaine, le créateur prend la parole pour rassurer les fans. Son nouveau studio, Arcanaut, vise une fenêtre de lancement bien plus ambitieuse que celle estimée par certains.

commentaire (0)