Le successeur spirituel de KOTOR est officiel et c'est le créateur de Mass Effect qui dirige

La cérémonie des Game Awards 2025 a débuté par une véritable onde de choc. Casey Hudson, l'esprit derrière le premier Knights of the Old Republic et la trilogie Mass Effect, revient dans la galaxie lointaine avec un nouveau RPG solo narratif très ambitieux nommé Star Wars: Fate of the Old Republic.

Star Wars: Fate of the Old Republic, un successeur spirituel assumé

Dirigée par Casey Hudson, directeur du jeu original Star Wars: Knights of the Old Republic et de la trilogie Mass Effect, l'équipe de développeurs et de conteurs vétérans d'Arcanaut Studios élabore une aventure interactive épique à travers une galaxie au bord de la renaissance, où chaque décision façonne votre chemin vers la lumière ou l'obscurité.

Le retour du choix moral













C'est sans doute l'une des annonces les plus marquantes de cette année 2025. Alors que les fans désespéraient de voir un jour un véritable jeu de rôle complexe dans l'univers de George Lucas,. Ce n'est pas seulement un titre de plus dans la longue liste des adaptations de la franchise, mais bien le retour aux affaires d'une légende de l'industrie : Casey Hudson. Le réalisateur du tout premier Knights of the Old Republic (KOTOR) et de la trilogie Mass Effect est aux commandes de ce projet au sein de son nouveau studio,Lucasfilm Games ne s'en cache pas et utilise des termes forts pour décrire le projet. Le jeu est officiellement présenté comme le « successeur spirituel » de KOTOR. L'objectif est clair :, tout en modernisant la formule pour une nouvelle génération de consoles et de joueurs. Le trailer diffusé lors de l'événement, bien que court, a immédiatement instauré une ambiance « immaculée »,Le descriptif officiel du jeu nous en apprend davantage sur les ambitions narratives de l'équipe :Ce qui frappe dans cette annonce,. Là où les récents titres comme Jedi: Survivor ou Outlaws se concentraient davantage sur l'action-aventure avec un protagoniste défini,. Vous incarnerez un utilisateur de la Force dans une galaxie décrite comme étant « au bord de la renaissance ». Cette formulation laisse entendre que l'histoire pourrait se dérouler après une période de grand conflit, offrant un terrain fertile pour une reconstruction politique et spirituelle.Le système binaire entre le Côté Lumineux et le Côté Obscur, véritable marque de fabrique de Casey Hudson, sera au cœur de l'expérience. Arcanaut Studios promet des « personnages mémorables » et des « combats palpitants », mais c'est bien la profondeur du voyage personnel qui est mise en avant. Pour les vétérans qui ont passé des centaines d'heures sur l'Ebon Hawk, cette annonce sonne comme une validation :Aucune fenêtre de sortie ni plateforme n'a été précisée, mais nous devrions le voir arrivée, a minima, sur PC, PS5 et Xbox Series.