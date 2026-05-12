Star Wars: Fate of the Old Republic : Son créateur promet une durée de vie acceptable, et reste contre l'IA

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 mai 2026 à 18h18
Le très attendu Star Wars: Fate of the Old Republic se précise. Casey Hudson, ancien directeur de Mass Effect, promet une aventure condensée, loin des jeux interminables, et rejette fermement l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour ce nouveau projet ambitieux financé de manière inattendue.
Star Wars: Fate of the Old Republic : Son créateur promet une durée de vie acceptable, et reste contre l'IA

L'annonce de Star Wars: Fate of the Old Republic a été la véritable surprise de la cérémonie des Game Awards 2025. La présence de Casey Hudson, figure emblématique de BioWare et directeur de la trilogie Mass Effect, à la tête du projet a suscité un engouement immédiat. Si peu d'informations ont été partagées depuis, nous apprenons quelques nouveaux détails après l'annonce que la société est en partie financée par G2G, créé par un ancien de NetEase.

Un sauvetage financier inespéré

Selon un récent rapport de Bloomberg, Simon Zhu, ancien de NetEase, s'est donné pour mission de repêcher les projets abandonnés par son ancien employeur. Avec sa nouvelle société d'investissement GreaterThan Group, dotée d'un fonds de 100 millions de dollars, il compte bien combler le vide laissé par les investisseurs qui fuient le jeu vidéo au profit de la technologie et de l'intelligence artificielle. Simon Zhu a ainsi sauvé l'ancienne structure de Casey Hudson, désormais rebaptisée Arcanaut Studios, ainsi que BulletFarm, le studio du vétéran de Call of Duty, David Vonderhaar. L'objectif est notamment de sortir Star Wars: Fate of the Old Republic avant 2030, tout en gardant des équipes à taille humaine.

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Le refus catégorique de l'intelligence artificielle

Pour maintenir des équipes réduites sans sacrifier la qualité, beaucoup de studios se tournent aujourd'hui vers l'intelligence artificielle générative. Ce n'est absolument pas l'intention de Casey Hudson. Le directeur se montre particulièrement critique envers cette technologie qu'il juge inapte à remplacer le talent humain.

Je trouve que l'intelligence artificielle est créativement sans âme. Il est difficile d'imaginer où elle pourrait réellement être utile dans notre processus de création. Je ne suis vraiment pas impressionné par tout cela. 

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Une aventure condensée et maîtrisée

L'autre promesse forte de Star Wars: Fate of the Old Republic concerne sa durée de vie. Le jeu ne cherchera pas à concurrencer les immenses mondes ouverts qui exigent des centaines d'heures d'investissement, à l'instar de Crimson Desert. Casey Hudson estime que la tendance au gigantisme dessert souvent l'expérience globale. Il souhaite proposer une œuvre que les joueurs auront réellement le temps de terminer.

Plus grand ne veut pas nécessairement dire meilleur. Si je suis enthousiaste pour un jeu et que j'apprends qu'il dure 200 heures, je me demande si après 20 heures je serai seulement sorti du premier acte. Beaucoup de joueurs veulent juste jouer à quelque chose et en voir la fin.

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Cette philosophie de développement mesuré est partagée par David Vonderhaar, qui dirige BulletFarm. Contrairement à la précédente vague de studios financés par des capitaux massifs qui ont embauché à tour de bras sans vision claire, ces créateurs misent sur la concentration et l'efficacité. Comme le souligne David Vonderhaar, un budget illimité ne garantit pas un bon jeu, car ce sont les talents humains qui font toute la différence. Une approche rafraîchissante qui pourrait bien faire de ce nouveau jeu Star Wars une référence mémorable. C'est en tout cas tout ce que nous espérons.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Twature (invité) Le 14/05/2026 à 08:47

C'est 100x mieux un jeu court dont tu peux profiter jusqu'au bout plutôt qu'une expérience qui dure 150h et dont tu te lasses ou quoi, j'ai décidément hâte

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Sinoubé 95 (invité) Le 12/05/2026 à 21:53

OUI CASEY HUDSON, OUI !

Il faut arrêter les jeux interminables avec des Open World gigantesque que 99% des joueurs ne verront jamais, OUI