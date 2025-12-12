Star Wars: Fate of the Old Republic : Qui est vraiment cette Jedi mystérieuse dans le trailer ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 décembre 2025 à 17h49
L'annonce de Star Wars: Fate of the Old Republic aux Game Awards a secoué la galaxie. Entre nostalgie et mystère, un détail précis du trailer enflamme la toile, l'identité d'une Jedi au sabre bleu. Est-ce le retour tant attendu d'une icône de KOTOR ?
Star Wars: Fate of the Old Republic : Qui est vraiment cette Jedi mystérieuse dans le trailer ?
L'annonce a fait l'effet d'une bombe lors des Game Awards. Star Wars: Fate of the Old Republic n'est pas seulement un nouveau jeu, c'est la promesse d'un retour aux sources pour une communauté qui attendait ce moment depuis des années. Le trailer, bien que court, a su toucher la corde sensible des vétérans avec une ambiance lourde de sens, des mondes anciens et des images puissantes. Cependant, au-delà de l'esthétique légendaire, c'est une silhouette bien précise qui monopolise toutes les conversations. Une Jedi, un sabre bleu, une posture familière : il n'en fallait pas plus pour lancer la machine à théories.

L'ombre de Bastila Shan plane sur le trailer

L'énergie autour de cette révélation est irréelle. C'est l'image qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux : une Jedi s'avance, allume sa lame bleue et adopte une posture qui rappelle furieusement celle de Bastila Shan, figure emblématique de Knights of the Old Republic. Dès l'apparition de ce plan, chaque vétéran de la saga a eu la même pensée. Est-ce une version plus jeune ? Une descendante ? Ou simplement un clin d'œil visuel destiné à brouiller les pistes ?

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Les développeurs savent pertinemment que l'évocation de ce nom suffit à créer l'hystérie. Le choix de placer ce personnage au centre de la première bande-annonce ne relève pas du hasard, c'est un acte délibéré pour un public affamé de connexions avec les personnages classiques

Un vaisseau qui ravive la nostalgie

Si l'identité de la Jedi reste le mystère central, un autre élément a fait bondir le cœur de la communauté, le vaisseau. De loin, la ressemblance avec le mythique Ebon Hawk est frappante, bien que certains détails de la carrosserie diffèrent après une inspection minutieuse. C'est surtout l'intérieur du cockpit aperçu brièvement qui dégage cette atmosphère si particulière du vaisseau utilisé par Bastila dans le premier opus.

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Une chronologie encore floue

Pour l'instant, difficile de situer précisément l'action, même si nous savons qu'il s'agit d'une « suite spirituelle ». Le studio joue la carte du mystère, laissant les futurs joueurs décortiquer chaque pixel. Une chose est certaine : en jouant avec des codes visuels aussi forts et en suggérant la présence de figures comme Bastila, Fate of the Old Republic assume son héritage et promet de répondre à une attente colossale.

Aucune date de sortie n'a été dévoilée concernant Star Wars: Fate of the Old Republic. Il faudra se montrer patient et attendre un peu plus avant d'obtenir des informations plus détaillées.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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James (invité) Le 13/12/2025 à 07:24

On verra ce que ça donne mais ces premières images donnent envie d'en savoir plus