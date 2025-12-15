Casey Hudson promet que Star Wars: Fate of the Old Republic arrivera bien plus vite que prévu

Casey Hudson, figure emblématique derrière KOTOR, a dévoilé son nouveau projet Star Wars. Alors que les analystes prédisent une sortie lointaine, le créateur prend la parole pour rassurer les fans. Son nouveau studio, Arcanaut, vise une fenêtre de lancement bien plus ambitieuse que celle estimée par certains.
L'annonce a fait l'effet d'une bombe pour les amateurs de la franchise intergalactique. Casey Hudson, le réalisateur vénéré du premier Knights of the Old Republic et de la trilogie Mass Effect, est de retour aux commandes d'un projet Star Wars majeur. Baptisé Fate of the Old Republic
, ce titre suscite déjà autant d'espoirs que d'interrogations, notamment concernant son calendrier de production. Alors que l'industrie du jeu vidéo traverse une période où les cycles de développement s'allongent considérablement, une bataille d'experts s'est engagée sur la date de disponibilité du jeu.
Le pessimisme réaliste des analystes
Le célèbre journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, connu pour sa connaissance intime des coulisses de l'industrie, a rapidement tempéré les ardeurs des fans. Selon ses informations, le studio de Casey Hudson, Arcanaut Studios, n'a été fondé que très récemment
. Une telle jeunesse implique, selon les standards actuels de l'industrie, un temps de gestation extrêmement long avant de voir aboutir un projet d'envergure AAA.
Sur le réseau social Bluesky
, Jason Schreier n'a pas mâché ses mots concernant la fenêtre de lancement potentielle du titre, évoquant non pas la prochaine génération de consoles, mais la suivante :
La plus grande surprise d'hier soir était Star Wars: Fate of the Old Republic... Mais Lucasfilm indique que le studio a été fondé cette année, ce qui signifie que 2030 est une estimation optimiste. Peut-être que ce sera un jeu PlayStation 7.
La réponse cinglante de Casey Hudson
Face à ces prédictions qui repousseraient la sortie du jeu à la prochaine décennie, Casey Hudson a tenu à réagir personnellement et publiquement. Le co-fondateur d'Arcanaut Studios a utilisé Twitter pour contredire formellement l'analyse de Jason Schreier, s'engageant sur un cycle de développement inférieur à cinq ans. Une promesse audacieuse dans le climat actuel, justifiée par une pointe d'humour sur son propre âge.
« Ne vous inquiétez pas des rumeurs du type "pas avant 2030". Le jeu sortira avant cette date. Je ne rajeunis pas !
» affirme-t-il sur les réseaux sociaux. De fait, Star Wars: Fate of the Old Republic devrait arriver, au plus tard, fin 2029.
Un pari industriel risqué ?
Si cette déclaration a de quoi rassurer les joueurs impatients, elle soulève néanmoins des questions techniques et logistiques importantes. Pour un projet de l'envergure de Star Wars: Fate of the Old Republic
, qui se doit de respecter les standards graphiques et narratifs modernes, un développement en moins de cinq ans est un défi colossal. Il faut rappeler que la création des assets, l'écriture, le doublage et l'optimisation nécessitent aujourd'hui des équipes massives et un temps considérable, et ce, même si le studio compte sur l'IA pour gagner du temps.
Le contexte du studio ajoute à la complexité de l'équation. Le précédent studio de Casey Hudson, Humanoid Origin, a fermé ses portes en novembre 2024. Bien que son profil LinkedIn indique une prise de fonction chez Arcanaut en juillet 2025, il est possible que la pré-production ou la conceptualisation du jeu ait débuté en amont, de manière officieuse, avant l'incorporation formelle de la nouvelle structure. C'est peut-être là que réside le secret de cet optimisme : un travail préparatoire déjà bien avancé qui permettrait de brûler les étapes habituelles d'un démarrage de studio
. Reste à voir si cette promesse pourra être tenue sans sacrifier la qualité finale ou la santé des équipes de développement.
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