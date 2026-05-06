Star Wars: Fate of the Old Republic est développé par une équipe de rêve

Annoncé lors des Game Awards 2025, Star Wars: Fate of the Old Republic se dévoile peu à peu. Si le jeu se présente comme un successeur spirituel à KOTOR, la composition de son studio de développement confirme un retour en force des vétérans de BioWare.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe lors des Game Awards 2025. LucasFilm Games a levé le voile sur Star Wars: Fate of the Old Republic, un projet ambitieux décrit comme le « successeur spirituel » de la légendaire série Knights of the Old Republic. Aux commandes de cette nouvelle aventure, nous retrouvons Casey Hudson, ancien directeur de projet sur le tout premier KOTOR et la trilogie Mass Effect. Désormais cofondateur et PDG du jeune studio Arcanaut, il ne s'est pas entouré de n'importe qui. Les récentes mises à jour du site officiel du studio révèlent une équipe dirigeante aux allures de réunion d'anciens élèves de BioWare.

Une équipe forgée dans les classiques du jeu de rôle

Jusqu'à récemment, le site d'Arcanaut ne mentionnait que les trois cofondateurs aux côtés de Casey Hudson. Parmi eux, nous comptions déjà des figures historiques de BioWare, comme Chris Bain, ancien directeur du développement commercial, et Ryan Hoyle, programmeur sur les titres du studio canadien depuis les années 2000. Aujourd'hui, le voile est levé sur d'autres cadres essentiels du projet, confirmant la forte empreinte de l'âge d'or du RPG occidental.













Parmi les nouvelles recrues dévoilées, Dan Fessenden occupe le poste de concepteur technique principal. Son curriculum vitae parle de lui-même, puisqu'il a œuvré sur KOTOR, Mass Effect, Dragon Age et Anthem. À ses côtés, Caroline Livingstone, directrice de la production et de la performance, apporte son immense expérience acquise sur l'intégralité des sagas Mass Effect et Dragon Age, sans oublier le classique Jade Empire. Melanie Faulknor, ancienne chef de projet en localisation et productrice chez BioWare, rejoint également les rangs en tant que directrice du développement externe.

Si l'ADN de BioWare est omniprésent, Arcanaut a su chercher des talents ailleurs pour insuffler une vision neuve à cet univers. Pascal Blanché a été nommé directeur artistique du jeu. Bien qu'il n'ait jamais travaillé pour le studio canadien, il affiche 25 années d'expérience avec des passages remarqués chez Ubisoft ou Warner Bros. Il a notamment dirigé l'aspect visuel de titres majeurs comme le premier Assassin's Creed, Splinter Cell Conviction et Far Cry: New Dawn. Son portfolio, riche en ambiances de science-fiction sombres et étranges, promet une approche visuelle remarquée pour la conception des temples Sith et des planètes inexplorées de l'Ancienne République.

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Quel lien avec le canon officiel ?

L'intégration de ce nouveau titre dans la chronologie officielle de Star Wars reste l'une des grandes interrogations des joueurs. Depuis le rachat par Disney en 2012, les événements des anciens jeux KOTOR ont été relégués au rang de simples légendes, bien que certains éléments aient été réintroduits au fil du temps. Le site officiel de la franchise précise clairement les intentions du studio.

Fate of the Old Republic n'est pas une suite directe ou une continuation, et introduira de nouveaux personnages pour une histoire totalement inédite.

Il faudra s'armer de patience avant de pouvoir explorer cette nouvelle galaxie. Arcanaut Studios n'ayant été fondé qu'en 2025, le développement n'en est qu'à ses balbutiements. Si Casey Hudson a formellement démenti les rumeurs évoquant une sortie en 2030, la création d'un jeu de rôle d'une telle envergure prendra inévitablement de nombreuses années. Les amateurs de la licence pourront toutefois patienter avec d'autres productions Star Wars qui arriveront bien plus vite, à l'image de Star Wars: Galactic Racer, dont la sortie est prévue dans quelques mois à peine.