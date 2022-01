Star Wars 1313 : Le jeu annulé refait surface avec du gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'occasion de l'E3 2012, LucasArts a annoncé, dans lequel nous étions censés incarner un chasseur de primes et, par la suite, le célèbre Boba Fett. Malheureusement, à la suite du rachat de la société par Disney, le studio a été fermé en 2013, conduisant à l'annulation pure et simple du projet présenté un an plus tôt. Bien que Lucasfilm Games soit de retour, avec plusieurs projets captivants,Néanmoins, le projet a refait surface avec une séquence de gameplay de plusieurs minutes, pouvant nous faire regretter qu'il n'ait pas abouti. Il s'agissait, pour rappel, d'un shooter à la troisième personne, assez dynamique, avec plusieurs points communs avec la licence Uncharted. Dans cette vidéo, nous voyons essentiellement une course-poursuite entre Boba Fett et l'une de ses cibles, mais aussi, avant cette scène d'action, le protagoniste marcher dans les rues de Coruscant.Pour vous redonner un peu le sourire, si cette vidéo vous attriste en sachant que nous sommes peut-être passés à côté d'un GOTY, Trois sont en développement du côté de Respawn et EA , dont la suite de Fall Order, un du côté d'Ubisoft, dans un monde ouvert et enfin Star Wars Eclipse , développé par Quantic Dream. Notez également qu'un jeu mobile et Switch arrivera en 2022, avec Star Wars: Hunters