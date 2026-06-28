Quantic Dream licencie, Star Wars Eclipse en danger ?

Rien ne va plus chez Quantic Dream. Les développeurs du studio français ont entamé une grève pour dénoncer le licenciement prévu de 115 employés. Leur objectif premier est de sauver la production de Star Wars Eclipse, qui serait menacée sans ces effectifs cruciaux.

Le climat social s'alourdit considérablement au sein du célèbre studio français Quantic Dream. L'entreprise, mondialement reconnue pour ses succès narratifs tels que Heavy Rain, Beyond Two Souls ou encore Detroit Become Human, traverse une zone de turbulences majeures. Selon les informations rapportées par nos confrères de Gamekult, une partie des équipes de développement a décidé de se mettre en grève.

Un mouvement social pour sauver Star Wars Eclipse

Ce mouvement social vise en premier lieu à bloquer un plan de restructuration prévoyant le licenciement de 115 salariés. Mais au-delà de la préservation des emplois, c'est l'avenir même de leur projet le plus ambitieux, Star Wars Eclipse, qui se joue en ce moment.













Cette mobilisation intervient dans un contexte particulier, puisqu'elle coïnciderait avec une visite des représentants de Lucasfilm dans les locaux parisiens. Les grévistes affirment que la réduction des effectifs condamnerait purement et simplement le développement du jeu se déroulant dans l'univers de George Lucas. Annoncé en grande pompe en 2021, ce titre s'éloigne de la formule classique des jeux narratifs à embranchements pour proposer une expérience inédite pour le studio.

Cependant, la production semble patiner. Les employés estiment que le maintien des 115 postes menacés est une condition sine qua non pour espérer mener à bien ce chantier colossal. L'un des grévistes a tenu à clarifier les intentions du mouvement auprès des journalistes.

C'est loin d'être un acte de sabotage. Au contraire, nous essayons de sauver Star Wars Eclipse. Nous pourrions arriver à le sortir avec 115 personnes en renfort, et ce ne serait pas être "sur-staffé" : c'est le nécessaire. Nous sommes en sous-nombre, comme dans plein d'autres entreprises du secteur, parce que les patrons savent très bien que la passion va amener les gens à cruncher et que les jeux finissent par sortir. Mais c'est impossible de mener une industrie pérenne ainsi.

L'échec de Spellcasters Chronicles en toile de fond

Cette crise couve depuis quelques mois déjà. Plus tôt cette année, Quantic Dream avait tenté une incursion dans le jeu multijoueur compétitif avec Spellcasters Chronicles. Lancé en accès anticipé, le titre n'a pas rencontré son public et a été rapidement abandonné quelques semaines plus tard. C'est suite à cet échec commercial que la direction a annoncé une réorganisation interne, conduisant au plan de licenciement actuel.

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Aujourd'hui, le temps presse. Un autre développeur impliqué dans la grève alerte sur le retard accumulé, affirmant que des heures supplémentaires ont déjà commencé à être imposées suite à l'annonce des coupes salariales.

Nous avons absolument besoin des 115 personnes qui sont inactives, ou presque, depuis déjà un mois. C'est un mois entier de production perdue.

L'avenir du studio parisien et de sa vision pour la galaxie lointaine, très lointaine, semble désormais suspendu aux négociations entre la direction et ses salariés mobilisés. Et c'est tout une communauté qui espère que le projet ira à son terme. Espérons un dénouement positif pour les salariés, qui pourront continuer à travailler sur Star Wars Eclipse.