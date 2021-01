Star Wars : Un jeu en monde ouvert annoncé, développé par Ubisoft

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La filiale Lucasfilm Games est à peine relancée que deux projets sont déjà annoncés. Après l'annonce d' un jeu Indiana Jones , qui n'en est qu'aux prémisses de son développement, voici que nous apprenons qu'. Bonne nouvelle pour les amateurs de la franchise,Les informations sont pour le moment maigres, puisque le projet en est lui aussi qu'à ses balbutiements, mais grâce à Wired , nous avons quelques précisions. C'est Massive Entertainment, à qui nous devons la licence The Division, qui travaille aussi sur le jeu Avatar , qui sera à la tête du développement. Le(The division 2 et The Crew). Le moteur du jeu utilisé sera Snowdrop.Pour la première fois depuis l'accord d'exclusivité signé entre Disney et EA en 2013,, alors que l'accord était censé être validé jusqu'en 2023. Lucasfilm Games n'a pas dit si l'accord était toujours valable à Wired, mais Sean Shoptaw, vice-président chez Disney Global Games a expliqué que « EA a été et continuera d'être un partenaire stratégique et important pour nous. Mais nous sentions qu'il y avait la place pour d'autres partenaires ». Des informations complémentaires seront partagées dans les mois à venir,. D'ailleurs, aucune plateforme n'a été mentionnée dans l'annonce.