Star Wars Eclipse est confirmé par Quantic Dream, mais à quand de nouvelles images ?

Silencieux depuis une paire d'années et sujet à de nombreuses rumeurs d'annulations, du à la situation de Quantic Dream, Star Wars Eclipse est toujours en vie. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le studio.
Annoncé en décembre 2021 lors des Game Awards de cette année-là, Star Wars Eclipse a très vite attiré l'attention des amoureux de la saga
, et des joueurs en général, puisqu'il s'agit d'un jeu où l'histoire sera au centre du jeu, développé par des experts en la matière, à qui nous devons les très bon Detroit: Become Human
, Beyond: Two Souls ou encore Heavy Rain, tous salués par la critiques. Néanmoins, nous n'avons presque plus eu de nouvelles officielles depuis.
Star Wars Eclipse est toujours en développement
C'est quasiment la première prise de parole officielle sur le sujet depuis son annonce, mais Quantic Dream, dans un long billet de blog sur le site officiel
est revenu sur la situation du studio, par le biais de son PDG et fondateur, David Cage.
Depuis 2018 et le succès colossal de Detroit: Become Human, le studio est en phase de croissance, et a notamment doublé sa taille d'effectif, tout en travaillant sur des choses totalement nouvelles, comme un jeu multijoueur compétitif
, qui risque de captiver les joueurs, malgré les différents problèmes liés aux comportements problématiques de certains membres du studios. Quoi qu'il en soit, Star Wars Eclipse ne serait pas annulé
, puisque David Cage a confirmé que « le développement se poursuit, et nous sommes impatients de vous en dire plus à l'avenir
».
À quand des informations pour Star Wars Eclipse ?
S'il s'agit indéniablement d'une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent ce jeu
, nous n'avons toujours pas d'indication sur son lancement, ni sur quand seront dévoilées de nouvelles informations.
Il est possible, si le projet est bien avancé, qu'il fasse une apparition à l'occasion des Game Awards, début décembre, quatre ans presque jour pour jour après son annonce. Dans tous les cas, il faudra encore patienter pour avoir plus de détails sur cet énigmatique Star Wars Eclipse
, qui se déroulera pour rappel en pleine Haute République, soit environ 200 ans avant Star Wars : La Menace Fantôme.
commentaire (1)
Alors lui il m'avait super hypé a son annonce mais le fait qu'on entende plus rien c'est inquiétant
J'ai beaucoup aimé detroit en tout cas