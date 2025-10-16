Star Wars Eclipse est confirmé par Quantic Dream, mais à quand de nouvelles images ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 octobre 2025 à 16h47
Silencieux depuis une paire d'années et sujet à de nombreuses rumeurs d'annulations, du à la situation de Quantic Dream, Star Wars Eclipse est toujours en vie. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le studio.
Star Wars Eclipse est confirmé par Quantic Dream, mais à quand de nouvelles images ?
Annoncé en décembre 2021 lors des Game Awards de cette année-là, Star Wars Eclipse a très vite attiré l'attention des amoureux de la saga, et des joueurs en général, puisqu'il s'agit d'un jeu où l'histoire sera au centre du jeu, développé par des experts en la matière, à qui nous devons les très bon Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ou encore Heavy Rain, tous salués par la critiques. Néanmoins, nous n'avons presque plus eu de nouvelles officielles depuis.

Star Wars Eclipse est toujours en développement

C'est quasiment la première prise de parole officielle sur le sujet depuis son annonce, mais Quantic Dream, dans un long billet de blog sur le site officiel est revenu sur la situation du studio, par le biais de son PDG et fondateur, David Cage. 

Depuis 2018 et le succès colossal de Detroit: Become Human, le studio est en phase de croissance, et a notamment doublé sa taille d'effectif, tout en travaillant sur des choses totalement nouvelles, comme un jeu multijoueur compétitif, qui risque de captiver les joueurs, malgré les différents problèmes liés aux comportements problématiques de certains membres du studios. Quoi qu'il en soit, Star Wars Eclipse ne serait pas annulé, puisque David Cage a confirmé que « le développement se poursuit, et nous sommes impatients de vous en dire plus à l'avenir ».

Miniature vidéo

À quand des informations pour Star Wars Eclipse ?

S'il s'agit indéniablement d'une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent ce jeu, nous n'avons toujours pas d'indication sur son lancement, ni sur quand seront dévoilées de nouvelles informations. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Il est possible, si le projet est bien avancé, qu'il fasse une apparition à l'occasion des Game Awards, début décembre, quatre ans presque jour pour jour après son annonce. Dans tous les cas, il faudra encore patienter pour avoir plus de détails sur cet énigmatique Star Wars Eclipse, qui se déroulera pour rappel en pleine Haute République, soit environ 200 ans avant Star Wars : La Menace Fantôme.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Quantic Dream licencie, Star Wars Eclipse en danger ?
Star Wars Eclipse 28 juin 2026

Quantic Dream licencie, Star Wars Eclipse en danger ?

Rien ne va plus chez Quantic Dream. Les développeurs du studio français ont entamé une grève pour dénoncer le licenciement prévu de 115 employés. Leur objectif premier est de sauver la production de Star Wars Eclipse, qui serait menacée sans ces effectifs cruciaux.
Star Wars Eclipse serait en plein cauchemar chez Quantic Dream
Star Wars Eclipse 02 juin 2026

Star Wars Eclipse serait en plein cauchemar chez Quantic Dream

Annoncé en grande pompe en 2021, Star Wars Eclipse traverserait une zone de turbulences majeure. Entre rumeurs de développement cauchemardesque, annulation de projets annexes et licenciements chez Quantic Dream, l'avenir du jeu narratif très attendu semble plus incertain que jamais.
Star Wars Eclipse avancerait très lentement, mais ne serait toujours pas annulé
Star Wars Eclipse 07 avril 2026

Star Wars Eclipse avancerait très lentement, mais ne serait toujours pas annulé

Annoncé en grande pompe en 2021, Star Wars Eclipse se fait depuis extrêmement discret. De récentes indiscrétions révèlent un développement au ralenti chez Quantic Dream, suspendu au succès commercial d'un autre projet du studio. Le jeu tant espéré pourrait bien accuser encore plusieurs années de retard.

commentaire (1)

Avatar
Yaho (invité) Le 16/10/2025 à 18:12

Alors lui il m'avait super hypé a son annonce mais le fait qu'on entende plus rien c'est inquiétant

J'ai beaucoup aimé detroit en tout cas