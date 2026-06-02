Star Wars Eclipse serait en plein cauchemar chez Quantic Dream

Annoncé en grande pompe en 2021, Star Wars Eclipse traverserait une zone de turbulences majeure. Entre rumeurs de développement cauchemardesque, annulation de projets annexes et licenciements chez Quantic Dream, l'avenir du jeu narratif très attendu semble plus incertain que jamais.

Le développement de Star Wars Eclipse semble s'enfoncer dans une crise profonde, comme s'il pouvait creuser encore un peu. Révélé il y a près de cinq ans, le projet ambitieux de Quantic Dream ferait face à des obstacles majeurs, plongeant le studio français dans une situation particulièrement délicate, bien qu'il ne soit toujours pas prévu qu'il soit annulé. Selon les récentes déclarations du journaliste Mike Straw d'Insider Gaming, le titre serait actuellement embourbé dans un véritable enfer de développement. La situation serait si critique que les relations avec l'éditeur NetEase se seraient fortement dégradées.

Une rupture imminente avec NetEase

Le climat en interne serait marqué par une immense frustration. Mike Straw a profité d'une discussion autour du prochain Xbox Games Showcase pour partager des informations pour le moins inquiétantes sur l'état du projet.

La situation ne s'améliore pas du tout. Quantic Dream souhaite se libérer de l'emprise de NetEase, et de son côté, l'éditeur chercherait à se désengager du studio. Je ne serais pas surpris d'apprendre une vente de Quantic Dream d'ici la fin de l'année ou dans les années à venir.













Ces complications financières et structurelles interviennent dans un contexte déjà tendu pour l'entreprise. Le studio comptait énormément sur le succès de Spellcasters Chronicles pour financer la fin du développement de Star Wars Eclipse. Malheureusement, ce titre multijoueur gratuit, qui aurait nécessité huit années de travail, fermera définitivement ses serveurs le 19 juin prochain. Cet échec commercial retentissant prive Quantic Dream d'une source de revenus cruciale, mais dans sa communication officielle, le studio a tenu à rassurer concernant Star Wars Eclipse.

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La perte de ce filet de sécurité financier a déclenché une réorganisation interne majeure, et près de 96 employés pourraient être concernés par une vague de licenciements. Bien que le studio n'ait pas encore commenté l'ampleur exacte de ces coupes, l'impact sur la production de Star Wars Eclipse s'annonce inévitable. Si une bande-annonce cinématique reste envisageable lors des conférences estivales pour rassurer le public, la sortie effective du jeu serait encore éloignée de plusieurs années. Des informations qui n'ont rien d'étonnante tant l'actualité autour du projet est cataclysmique depuis son annonce.

Une lueur d'espoir pour les fans de la saga

Mais que les amoureux de la saga gardent espoir. S'il va falloir patienter (et prier) avant la sortie de Star Wars Eclipse, d'autres eux viendront les consoler entre temps. À commencer par Star Wars: Galactic Racer dès le mois de septembre. D'autres jeux sont également prévus, Star Wars Zero Company, et surtout Star Wars: Fate of the Old Republic, développé par Arcanaut Studios sous la direction de Casey Hudson, à qui nous devons KOTOR.