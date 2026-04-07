Star Wars Eclipse avancerait très lentement, mais ne serait toujours pas annulé

Annoncé en grande pompe en 2021, Star Wars Eclipse se fait depuis extrêmement discret. De récentes indiscrétions révèlent un développement au ralenti chez Quantic Dream, suspendu au succès commercial d'un autre projet du studio. Le jeu tant espéré pourrait bien accuser encore plusieurs années de retard.
Annoncé lors des Game Awards en 2021 avec une bande-annonce cinématique mémorable
, Star Wars Eclipse promettait une plongée inédite dans l'ère de la Haute République
. Depuis cette révélation, le studio français Quantic Dream s'est muré dans un silence quasi total, se contentant d'assurer que le travail se poursuivait. Pourtant, les informations récentes partagées par le média Insider Gaming dépeignent une réalité bien plus complexe et laborieuse en coulisses.
Un développement qui tourne au ralenti
Le constat dressé par les sources proches du projet est sans appel. Le développement de Star Wars Eclipse avancerait à un rythme particulièrement lent
. Selon les informations dévoilées lors du podcast Insider Gaming Weekly
, l'équipe n'aurait réalisé que de très maigres progrès au cours des derniers mois. Bien qu'une part significative du jeu soit déjà achevée, la phase de finalisation semble poser de lourds problèmes au studio parisien
.
Le jeu, à ce stade, semble encore à des années de son achèvement.
Cette citation d'une source interne, recueillie en décembre dernier, confirme les craintes des joueurs. Face à cette situation, des discussions auraient eu lieu pour agrandir les équipes de développement et accélérer la cadence. Cependant, NetEase, la maison mère qui a racheté Quantic Dream en 2022, aurait refusé d'investir davantage dans l'immédiat, préférant évaluer sa stratégie sur le long terme
.
L'avenir du jeu suspendu à un autre projet
La survie et l'achèvement de Star Wars Eclipse pourraient dépendre d'un facteur totalement extérieur à l'univers créé par George Lucas. En effet, NetEase et Quantic Dream miseraient énormément sur Spellcasters Chronicles
, un titre multijoueur entré en accès anticipé en février dernier, qui n'a pas encore connu le succès et semble être passé totalement inaperçu chez la plupart des joueurs. Les revenus générés par ce jeu édité par le studio français seraient cruciaux pour financer la suite du développement de l'aventure galactique.
À ce stade, les perspectives à long terme sont moins dictées par les capacités créatives que par la viabilité financière. Si Spellcasters échoue commercialement, NetEase devrait réévaluer son engagement envers le studio et pourrait choisir de cesser tout investissement supplémentaire.
Cette révélation jette un froid sur l'avenir du titre. Si des millions ont déjà été injectés dans la création de Star Wars Eclipse, l'industrie vidéoludique a récemment prouvé que même les projets les plus avancés n'étaient pas à l'abri d'une annulation pure et simple. Pour l'heure, ni Quantic Dream ni NetEase n'ont souhaité commenter ces allégations.
Quelles perspectives pour les joueurs ?
À ce jour, Star Wars Eclipse ne dispose d'aucune fenêtre de sortie officielle
. Le chemin semble encore très long avant de pouvoir explorer cette galaxie lointaine. Contrairement aux précédentes productions de Quantic Dream qui bénéficiaient souvent d'une exclusivité temporaire ou totale sur les consoles PlayStation, cette nouvelle épopée narrative devrait logiquement s'affranchir de ces limites pour atterrir simultanément sur les supports Xbox, PlayStation et PC.
Reste à savoir si Spellcasters Chronicles arrivera à réunir assez de joueurs pour être qualifié de succès, et permettra de renflouer les caisses pour rassurer les investisseurs asiatiques, condition apparemment sine qua non pour que le projet arrive un jour à son terme
. De bien sombres nouvelles, alors que l'univers de Star Wars n'a jamais été aussi vaste et prometteur du côté des jeux vidéo.
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