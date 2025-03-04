Test Split Fiction : Quand la différence rassemble

Avec une solide expérience dans les jeux en coopération exclusive, Hazelight s'est rapidement imposé, notamment grâce à It Takes Two, plusieurs fois primé. Aujourd'hui, Split Fiction s'annonce comme un renouveau du genre, tout en restant fidèle à l'essence coopérative. Nous avons pu l'essayer, voici notre verdict.

Conditions de test

Manettes utilisées : Thrustmaster HEART CONTROLLER Manette sans fil DualSense - Galactic Purple

Console utilisée : PC (Steam)

PC (Steam) Temps de jeu : 13 heures (jeu terminé)

Préambule

Afin de contextualiser notre expérience, nous avons joué au titre sur PC, en local et exclusivement à la manette, ce que nous recommandons vivement. Côté audio, nous avons opté pour une immersion via les enceintes Razer Nommo V2 Pro, sans utiliser de casque.



Chaque joueur a conservé le même personnage tout au long du test. Par souci d'éviter tout spoiler, cet article ne comportera que des images officielles déjà diffusées, qu'il s'agisse de communiqués de presse ou de trailers vidéo. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant le titre sur notre page dédiée à Split Fiction.





Un duo d'écrivaines piégé dans une aventure aussi intense qu'inspirée

Split Fiction raconte l'histoire de Mio et Zoé, deux autrices qui ne se connaissent pas et que tout oppose, sauf leur passion pour l'écriture et leur rêve d'être publiées. Pourtant, tout bascule lorsqu'elles se retrouvent piégées dans une mystérieuse machine conçue pour voler leurs idées créatives.



Désormais, elles n'ont d'autre choix que de collaborer pour espérer s'en sortir. Un point de départ qui annonce déjà la couleur : ici, on va en baver, mais avec style.





Un duo inséparable au sens littéral

Dès le lancement, on plonge directement dans le bain en choisissant son personnage. Votre cœur balance entre Mio ou Zoé, Peu importe, car à chaque session, il est possible d'alterner entre les deux, selon l'envie de votre partenaire. Votre partenaire ? Oui, car comme tout bon jeu estampillé Hazelight, il est impossible de jouer seul à Split Fiction. Heureusement, le Pass Ami permet à un ami d'y jouer en ligne sans devoir acheter une deuxième copie. Une habitude chez le studio qui continue d'exploiter ce format coopératif dans un marché où le multijoueur compétitif et les aventures solo prennent souvent toute la place.





Hazelight s'était déjà aventuré sur ce terrain avec « A Way Out », avant d'exploser avec « It Takes Two », multiprimé mais sans véritable concurrent direct. Avec Split Fiction, le studio enfonce le clou et confirme son quasi-monopole sur le genre du coopératif scénarisé.

Du déjà-vu ? Oui, mais différent



Un monde qui évolue au rythme de ses héroïnes

, Split Fiction affiche clairement son ambition en restant dans la continuité tout en évitant la redite. Pas question de simplement recycler une formule gagnante. Le jeu reprend ce qui a fait ses preuves et l'applique à des univers aussi variés que captivants., chaque monde exploré regorge de détails et d'inventivité. Fidèle aux habitudes du studio, il multiplie les interactions parfois anecdotiques mais toujours plaisantes à découvrir, renforçant ainsi l'immersion et la richesse de l'ensemble., c'est dans sa manière de mettre en scène les dynamiques humaines, autant dans la relation entreque dans l'interaction entre les joueurs. On s'attache vite aux personnages, et les émotions, qu'elles soient légères ou plus profondes, s'installent progressivement. On se surprend même à ressentir leurs tensions et leurs doutes, ce qui renforce encore l'implication dans l'histoire.Leapporte une identité propre à chaque protagoniste et offre un véritable potentiel de rejouabilité. Changer de personnage entre deux sessions permet de redécouvrir certaines mécaniques sous un autre angle et d'expérimenter différentes approches dans les phases de jeu.que ses prédécesseurs, notamment «. La mort n'est pas punitive, puisqu'elle permet de réapparaître à proximité de son coéquipier ou d'une zone préalablement atteinte, mais certains puzzles et passages de plateforme exigent une. Il faudra parfois recommencer plusieurs fois et bien se synchroniser avec son partenaire pour optimiser ses chances de réussite. Ce n'est pas un défaut pour autant, car cela ajoute dutout en renforçant le sentiment d'accomplissement une fois l'obstacle franchi.Lesviennent enrichir cette dynamique et apportent une intensité supplémentaire. Selon votre aisance avec les actions demandées, ils peuvent sembler plus ou moins retors. Chacun suit un schéma bien défini avec des phases distinctes qui nécessitent des approches variées. La mort durant ces affrontements implique une, un appui répété sur une touche dédiée qui ralentit la résurrection et ajoute un surcroît de tension.

Mio et Zoé, aux tempéraments diamétralement opposés, doivent apprendre à coopérer pour s'échapper. En progressant, on traverse des mondes oscillant entre science-fiction et fantasy, où les histoires prennent vie bien au-delà de simples lignes de texte. Comme nos héroïnes, nous ne comprenons pas immédiatement ce qui nous arrive, et cette sensation de flou initial crée une immersion naturelle. On apprend et on évolue en même temps qu'elles.







Un cocktail explosif entre humour, émotion et surprises

L'un des points forts du jeu réside dans. Chaque univers propose une approche différente, avec des mécaniques qui s'adaptent au contexte. On ne s'ennuie jamais, d'autant que les commandes restent toujours intuitives et agréables à prendre en main. Certes, chaque environnement limite volontairement notre palette d'actions, mais le renouvellement constant des situations empêche toute lassitude., la direction artistique finit de sublimer l'expérience. Bien que l'écran soit souvent scindé pour renforcer l'aspect coopératif, certains passages réunissent les deux perspectives pour créer des instants de pause, d'introspection ou simplement pour nous en mettre plein les yeux. Ces moments, rares mais marquants, participent à l'équilibre du jeu et renforcent son impact émotionnel.en trouvant cet équilibre fragile mais essentiel entre immersion et narration interactive. En prime, le studio assume pleinement ses influences et références. Qu'il s'agisse de, les clins d'œil sont omniprésents, parfois subtils, parfois plus évidents, flirtant même avec le copier-coller. Un parti pris qui pourra surprendre, mais qui ravira sans aucun doute les joueurs les plus attentifs.Au-delà de son gameplay ingénieux et de son univers foisonnant,. Le ton oscille entre le décalé et le poignant, si bien qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Une situation absurde peut en cacher une autre, bien plus intense, etÀ cela s'ajoute un doublage français aussi convaincant que celui de, où les émotions ne sont ni surjouées ni trop enfantines, toujours en phase avec l'instant, qu'il soit comique ou plus marqué par les clichés. L'immersion est donc au rendez-vous, bien que légèrement entachée par un problème d'équilibrage sonore., nous obligeant à ajuster les réglages de façon drastique pour entendre correctement les dialogues, au détriment d'une harmonie sonore