Splinter Cell : L'histoire sera revue pour être plus moderne

En décembre 2021, Ubisoft a, enfin, annoncé le retour de la licence Splinter Cell , par le biais d'un remake. Cela veut dire que, à la différence d'un remaster, qui se contente, en général, d'améliorations graphiques et parfois de gameplay.Si nous n'avons pas eu d'informations depuis, une offre d'emploi nous permet d'en apprendre légèrement plus, notamment sur le scénario. Comme il fallait s'en douter,pour concerner « un public moderne ». La description du poste explique aussi que l'esprit et les thèmes du jeu original seront conservés « tout en explorant nos personnages et le monde pour les rendre plus authentiques et crédibles. » Attendez-vous donc à profiter de gadgets sophistiqués, de dernier cri, pour permettre à Sam Fisher de mener à bien ses missions.Avec le lancement d'un remake de la licence, Ubisoft compte bien attirer de nouveaux joueurs, trop jeunes ou pas intéressés à l'époque pour jouer à Splinter Cell. Cependant, compte tenu de l'avancée du développement,. Nous n'avons eu aucune fenêtre de sortie lors de son annonce en 2021, mais nous pourrions en découvrir un peu plus d'ici quelques mois. Rappelons enfin que c'est Ubisoft Toronto qui est à la tête de projet, qui a, entre autres, travaillé sur Splinter Cell: Blacklist, et plus récemment Far Cry 6