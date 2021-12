Splinter Cell annonce son retour, avec le remake de la franchise

Un remake de Splinter Cell annoncé

Depuis de (trop) nombreuses années, une multitude de joueurs attendait un nouvel épisode de la franchise, très populaire et appréciée. Cependant, depuis 2013, aucune nouvelle production n'a été annoncée, pour leur plus grand désarroi. Sans crier gare, en ce mercredi 15 décembre, le studio a lâché une information parmi tant d'autres :Bien évidemment, les détails sont maigres, mais une FAQ a été partagée conjointement à cette annonce. Dans un premier temps, il est précisé que c'est(2013). Il utilisera le moteur Snowdrop, le même que les jeux The Division et les productions à venir, comme Avatar: Frontiers of Pandora et le Star Wars en monde ouvert.Quelques explications sont également apportées,. Nous devrions être plongés dans un jeu linéaire et non pas un monde ouvert, avec naturellement la furtivité qui est à prioriser, qui est l'essence même de la franchise.Le projet n'en est qu'à ses balbutiements, ce qui ne nous permet pas d'avoir un premier aperçu. Néanmoins, nous devrions en savoir plus sur l'avancée du développement avec, pourquoi pas, des premières images d'ici quelques mois. Espérons simplement que les développeurs ne restent pas discrets plusieurs années, comme cela avait été le cas avec Avatar, annoncé en 2017 et présenté en 2021...Quoi qu'il en soit, cette annonce ravira celles et ceux qui ont apprécié les premiers épisodes et à qui Sam Fisher a manqué durant ces huit longues années.