Spellcasters Chronicles : Comment s'inscrire pour la bêta fermée du nouveau jeu multijoueur de Quantic Dream ?

Spellcasters Chronicles : la deuxième bêta fermée est désormais disponible sur PC

Quantic Dream lance la seconde phase de test de son titre multijoueur ambitieux. Disponible dès maintenant sur Steam, cette bêta fermée introduit une nouvelle arène, des sorts inédits et prépare le terrain pour l'accès anticipé prévu fin février. Plongez dans les détails de cette mise à jour majeure.