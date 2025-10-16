Spellcasters Chronicles : Comment s'inscrire pour la bêta fermée du nouveau jeu multijoueur de Quantic Dream ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 octobre 2025 à 17h39
Quantic Dream a dévoilé Spellcasters Chronicles, un jeu d'action et de stratégie en 3v3. Sa bêta fermée débutera avant la fin de l'année 2025 sur PC. Voici tout ce qu'il faut savoir pour s'y inscrire et y participer.
Spellcasters Chronicles : Comment s'inscrire pour la bêta fermée du nouveau jeu multijoueur de Quantic Dream ?
Le studio français Quantic Dream, à l'origine de Detroit: Become Human et Heavy Rain, fait un virage audacieux vers le multijoueur avec Spellcasters Chronicles, qui vient d'être annoncé. Ce jeu d'action et de stratégie en équipe promet des affrontements spectaculaires en 3v3, dans des arènes mystiques où magie et tactique s'entremêlent.

Une bêta fermée prévue pour la fin d'année 2025

Dès son annonce, Quantic Dream a confirmé que la première bêta fermée de Spellcasters Chronicles aura lieu d'ici la fin de l'année 2025. Cette phase de test permettra aux joueurs d'accéder au jeu pour la première fois et de partager leurs impressions avec les développeurs, lesquelles seront importantes pour poursuivre le projet.

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L'objectif est clair, façonner le gameplay grâce aux retours de la communauté. Le studio compte sur ces essais pour équilibrer les mécaniques de combat, ajuster les archétypes de personnages et perfectionner la synergie entre action et stratégie, tout en se penchant ensuite sur l'histoire qui sera assez importante malgré tout.

Comment s'inscrire à la bêta fermée ?

Les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour tenter de rejoindre les premiers tests, il suffit de se rendre sur le site officiel du jeu. Une fois inscrit, les joueurs pourront recevoir des informations sur les prochaines phases de test et sur la disponibilité des clés d'accès à la bêta.

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Le studio invite également les intéressés à rejoindre le serveur Discord officiel de Spellcasters Chronicles, un espace communautaire dédié aux discussions entre joueurs et à la remontée de feedback pendant les phases de test. Des accès pourront aussi y être récupérés. 

La bonne nouvelle est que le jeu sera déjà disponible en Français lors de cette bêta, ce qui n'est pas toujours le cas. Idéal pour attirer un maximum de joueurs et les garder concerner tout au long de celle-ci, qui s'étalera sur plusieurs semaines, selon les dires du studio.

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