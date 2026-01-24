Spellcasters Chronicles : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Spellcasters Chronicles.

Configurations PC Spellcasters Chronicles













Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Processeur Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 2600 (6 cœurs / 12 threads) Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 2700 (8 cœurs / 16 threads) Mémoire 16 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 (8 Go de VRAM minimum) NVIDIA GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 9060 XT (10 Go de VRAM minimum) Stockage requis SSD NVMe - Nombre de Go à déterminer. SSD NVMe - Nombre de Go à déterminer.

Après une longue attente, Quantic Dream fait enfin son retour, mais pas comme nous l'attendions. Le studio revient sur le devant de la scène avec un MOBA intense, qui se veut original. Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Spellcasters Chronicles, sachez que vous devriez être en mesure de le faire tourner, bien qu'il soit assez gourmand au niveau de la carte graphique, ce qui pourrait handicaper celles et ceux ayant un PC relativement ancien.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.La sortie de Spellcasters Chronicles se fera, dans un premier temps, sur PC en accès anticipé le 26 février.