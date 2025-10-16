Quantic Dream dévoile Spellcasters Chronicles, un jeu d'action stratégique en 3v3 qui marque un tournant pour le studio

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 octobre 2025 à 17h26
Le créateur de Detroit: Become Human change de cap avec Spellcasters Chronicles, un jeu d'action et de stratégie multijoueur gratuit qui promet des affrontements intenses en 3v3. Présenté demain à la TwitchCon San Diego, il lancera sa bêta fermée sur PC d'ici la fin de l'année 2025.
Quantic Dream dévoile Spellcasters Chronicles, un jeu d'action stratégique en 3v3 qui marque un tournant pour le studio
Le studio français Quantic Dream surprend son monde. Connu pour ses récits interactifs et narratifs tels que Detroit: Become Human ou Heavy Rain, le développeur fondé par David Cage se lance dans un tout autre registre avec Spellcasters Chronicles. Ce nouveau projet, développé entre Paris et Montréal, signe le tout premier jeu multijoueur du studio, entièrement gratuit et centré sur des combats d'arène en 3v3.

Un tournant majeur pour Quantic Dream

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Pensé comme un mélange entre action en temps réel et stratégie, Spellcasters Chronicles invite les joueurs à maîtriser la magie dans des batailles intenses et dynamiques. Chaque partie se déroule dans des arènes mystiques, où deux équipes de trois joueurs s'affrontent pendant environ 25 minutes pour contrôler des autels et détruire les Lifestones adverses.

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Le créateur évoque une expérience à la fois artistique et expérimentale, marquant une évolution pour le studio. L'objectif, explorer le multijoueur avec la même rigueur narrative et émotionnelle que ses jeux solo.

Des combats aériens et magiques en 3v3

Les joueurs incarneront des Spellcasters, des mages aux archétypes distincts (soutien, tank ou dégâts) dotés de compétences signatures et capables d'invoquer des créatures. Une particularité : chaque personnage peut voler librement à travers les arènes, offrant une verticalité et une liberté de mouvement inédites dans ce type de jeu.

Chaque affrontement est conçu pour mêler prise de décision tactique et exécution rapide, où la maîtrise des sorts et des déplacements sera la clé de la victoire.

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Un système de deck-building stratégique

Spellcasters Chronicles mise sur un livre de sorts personnalisable avec plus de 50 sorts et invocations à combiner pour créer son propre style de jeu. Les joueurs pourront également choisir un Titan, une invocation colossale capable de renverser le cours d'une bataille.

Cette approche encourage la créativité et la synergie d'équipe, chaque combinaison de sorts et d'archétypes pouvant mener à des stratégies radicalement différentes.

Fidèle à son ADN, Quantic Dream souhaite intégrer une dimension narrative à son jeu d'équipe. Gregorie Diaconu, Game Director de Spellcasters Chronicles, évoque une volonté de laisser la communauté influencer directement la construction de l'univers et des récits.
Bien que très différent de nos titres précédents, Spellcasters Chronicles s'appuie sur ce qui nous a toujours motivés : donner aux joueurs le pouvoir de façonner des histoires, cette fois-ci collectivement.
Le studio prévoit d'introduire progressivement cet aspect communautaire après la bêta fermée, laissant les joueurs participer à l'évolution du monde et de ses personnages.

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Une bêta fermée dès fin 2025

La bêta fermée de Spellcasters Chronicles est prévue sur PC via Steam d'ici la fin de l'année. Les joueurs peuvent déjà s'inscrire sur le site officiel et rejoindre le serveur Discord pour échanger avec l'équipe et participer à la construction du jeu.

Le titre sera présenté en avant-première mondiale le 17 octobre 2025 sur la scène LAN de la TwitchCon San Diego, avec des démonstrations en direct et des interviews diffusées sur la chaîne officielle Twitch. Une occasion unique de découvrir le gameplay et d'obtenir une clé pour la bêta.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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