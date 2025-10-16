Quantic Dream dévoile Spellcasters Chronicles, un jeu d'action stratégique en 3v3 qui marque un tournant pour le studio



le 16 octobre 2025 à 17h26 Publié par Corentin Rimbert le 16 octobre 2025 à 17h26

Le créateur de Detroit: Become Human change de cap avec Spellcasters Chronicles, un jeu d'action et de stratégie multijoueur gratuit qui promet des affrontements intenses en 3v3. Présenté demain à la TwitchCon San Diego, il lancera sa bêta fermée sur PC d'ici la fin de l'année 2025.