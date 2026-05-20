Quantic Dream abandonne déjà son multijoueur Spellcasters Chronicles, Star Wars Eclipse résiste (pour le moment)

C'est déjà la fin pour Spellcasters Chronicles. Quantic Dream annonce l'arrêt du développement de son jeu multijoueur, faute d'avoir su trouver son public en accès anticipé. Une décision difficile qui entraîne une réorganisation interne, mais le studio rassure concernant la production du très attendu Star Wars Eclipse.

L'aventure aura été de courte durée pour le multijoueur. Lancé en accès anticipé il y a seulement trois mois, Spellcasters Chronicles ne connaîtra jamais de version finale. Le studio français Quantic Dream vient de publier un communiqué officiel actant l'arrêt définitif du développement de son jeu multijoueur. Conçu pour diversifier le catalogue de l'entreprise traditionnellement tournée vers les jeux narratifs, le titre proposait de replacer les unités militaires au centre de l'action, avec un grimoire de sorts personnalisables. Malheureusement, la formule n'a pas réussi à capter l'attention des joueurs, ce qui est difficile lorsque la communication autour du jeu est proche du néant, avouons-le.

Un échec commercial dans un secteur saturé

Les chiffres de fréquentation sur Steam illustrent bien la situation complexe dans laquelle se trouvait le jeu. Lors de la sortie, il n'a pas fait mieux que 888 utilisateurs simultanés, et ces chiffres ont tout de suite fondu, pour tomber moins de 100 depuis le mois de mars, et ce, en dépit de plusieurs mises à jour par le studio. Face à cette désertion, le studio a dû se rendre à l'évidence et n'a pas souhaité allouer davantage de ressources dans son projet.

Avec ce projet, nos équipes ont voulu explorer de nouveaux territoires créatifs et proposer une expérience multijoueur audacieuse et originale. Toutefois, dans un environnement de marché aujourd'hui particulièrement difficile, le jeu n'a pas atteint l'audience nécessaire pour garantir sa pérennité.

Cette déclaration souligne la réalité économique d'un secteur où les jeux en tant que service peinent de plus en plus à s'imposer face aux mastodontes déjà bien installés. Le studio a donc préféré stopper les frais et recentrer ses efforts.

L'abandon d'un projet de cette envergure n'est jamais sans conséquence pour les équipes de production. Quantic Dream a confirmé qu'une réorganisation interne allait avoir lieu. La direction assure vouloir gérer cette transition avec le plus grand soin, en privilégiant systématiquement les mobilités internes afin de limiter l'impact social de cette annulation. L'objectif est de redistribuer les talents vers les autres productions en cours au sein du studio parisien.













Pour les quelques joueurs ayant investi du temps et de l'argent dans le titre, Quantic Dream a mis en place un dispositif respectueux. Les serveurs de Spellcasters Chronicles resteront accessibles en ligne jusqu'au 19 juin 2026, date à laquelle la prise sera définitivement débranchée. Par ailleurs, toutes les sommes dépensées durant la phase d'accès anticipé seront intégralement remboursées sur simple demande.

Le développement de Star Wars Eclipse se poursuit

C'est la question qui brûlait les lèvres de tous les fans : cet échec remet-il en cause le titre le plus attendu de l'entreprise ? La communication officielle est très claire sur ce point et se veut rassurante. Le développement de Star Wars Eclipse n'est absolument pas affecté par la fin de Spellcasters Chronicles. Le travail sur ce jeu narratif ambitieux situé dans la période de la Haute République continue d'avancer selon le calendrier prévu. Mais aucune nouvelle information n'a été donnée.

Nous pourrions en avoir d'ici quelques jours, lors de l'une des nombreuses conférences organisées début juin, à moins que Quantic Dream ne souhaite pas en dire davantage pour le moment.