Spellcasters Chronicles annonce une deuxième bêta et déjà la date de sortie de son accès anticipé

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 23 janvier 2026 à 16h20
Quantic Dream accélère la cadence. Entre une seconde bêta fermée imminente et l'annonce de l'accès anticipé pour février 2026, le studio français dévoile ses cartes. Nouveau contenu et packs Fondateurs : voici tout ce qu'il faut savoir avant de plonger dans l'arène d'Ashkenon.
Spellcasters Chronicles annonce une deuxième bêta et déjà la date de sortie de son accès anticipé
L'attente touche à sa fin pour les stratèges en herbe. Quantic Dream vient de confirmer le calendrier de déploiement pour son titre très attendu, Spellcasters Chronicles. Le studio parisien donne rendez-vous aux joueurs du 29 janvier au 2 février 2026 pour une seconde phase de bêta fermée, avant le grand saut vers l'accès anticipé prévu pour le 26 février.

Cette nouvelle étape ne se contente pas d'ouvrir les serveurs, elle marque l'introduction d'une refonte significative du contenu et des exigences techniques.

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Une avalanche de contenu pour la bêta 2

Si la première phase de test avait permis de poser les bases, cette seconde itération s'annonce bien plus riche. Les développeurs introduisent le « Nordic Shore », une nouvelle arène complexe à cinq voies, conçue pour mettre à l'épreuve la vision tactique des joueurs avec ses conditions environnementales difficiles. Mais ce n'est pas tout. Pour enrichir le gameplay, six nouveaux sorts, dont la redoutable « Pluie de feu » et le « Sacrifice », ainsi que cinq nouvelles invocations comme le Béhémoth de pierre, viennent étoffer les decks.

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L'univers du jeu s'épaissit également avec l'arrivée d'une figure narrative centrale, comme l'explique le studio :
Ozdam Devam, connu sous le nom de Chroniqueur d'Ashkenon [...] surplombe les conflits incessants, enregistrant l'ascension et la chute des empires. Ce narrateur mystérieux sert d'intermédiaire entre la communauté des lanceurs de sorts et le monde des mortels.
Outre le lore, l'expérience utilisateur a été revue. Un tutoriel complet, un chat écrit en équipe et, point crucial pour les jeux compétitifs, un système de signalement pour lutter contre la toxicité, seront de la partie.

Des prérequis qui évoluent

Les nouveautés et les évolutions apportées constituent des points pertinents et bienvenus, illustrant la volonté des développeurs de s'adapter aux attentes de la communauté. Reste toutefois une question essentielle, celle de la compatibilité. C'est d'ailleurs l'une des surprises de cette annonce, avec la mise à jour des spécifications techniques.

Quantic Dream promet une meilleure stabilité ainsi qu'une optimisation de la gestion de la mémoire, mais aussi une montée en puissance sur le plan technique grâce à l'extension de son infrastructure réseau. Il faudra néanmoins prêter une attention particulière aux nouveaux prérequis. En parallèle, des serveurs additionnels en Asie viennent s'ajouter à ceux déjà présents en Europe et en Amérique du Nord, avec la promesse d'une latence réduite pour une communauté à vocation mondiale.

Les Éditions du Fondateur : le prix de l'exclusivité

Enfin, le modèle économique se précise avec l'ouverture des « Éditions du Fondateur » sur Steam. Ces packs, allant de 8,99 € à 69,99 €, garantissent non seulement l'accès à cette bêta fermée, mais offrent surtout une pléthore de bonus cosmétiques.

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Si l'édition « Explorateur » reste accessible, l'édition « Architecte » s'adresse aux fans les plus investis, promettant d'inscrire leur pseudo directement dans la « Tapisserie » du jeu et offrant un artbook digital. Ces objets seront débloqués de manière permanente dès le lancement de l'accès anticipé fin février.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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