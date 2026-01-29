Spellcasters Chronicles : la deuxième bêta fermée est désormais disponible sur PC



le 29 janvier 2026 à 19h30 Publié par Mathieu Vandenburie le 29 janvier 2026 à 19h30

Quantic Dream lance la seconde phase de test de son titre multijoueur ambitieux. Disponible dès maintenant sur Steam, cette bêta fermée introduit une nouvelle arène, des sorts inédits et prépare le terrain pour l'accès anticipé prévu fin février. Plongez dans les détails de cette mise à jour majeure.