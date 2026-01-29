Spellcasters Chronicles : la deuxième bêta fermée est désormais disponible sur PC

Quantic Dream lance la seconde phase de test de son titre multijoueur ambitieux. Disponible dès maintenant sur Steam, cette bêta fermée introduit une nouvelle arène, des sorts inédits et prépare le terrain pour l'accès anticipé prévu fin février. Plongez dans les détails de cette mise à jour majeure.
L'attente est terminée pour les mages de combat et les stratèges en herbe. Quantic Dream vient de donner le coup d'envoi de la deuxième bêta fermée
de Spellcasters Chronicles
, son incursion audacieuse dans l'univers du jeu multijoueur. Depuis ce jeudi 29 janvier 2026 à 16h, et jusqu'au 2 février à 10h, les joueurs PC peuvent se ruer sur Steam pour découvrir les nombreuses améliorations apportées à ce titre qui marque un tournant historique pour le studio français, habituellement connu pour ses expériences narratives solo.
Un contenu enrichi pour séduire les stratèges
Cette nouvelle phase de test ne se contente pas de rouvrir les serveurs, elle vient également étoffer l'expérience de jeu
. En ce sens, l'ajout majeur de cette session est sans conteste l'arène des « Rivages nordiques de Valm ». Contrairement aux cartes classiques, celle-ci propose une configuration unique à cinq voies
, située sur un littoral accidenté parsemé de vestiges de guerre et de carcasses de navires. Ce design vise à offrir une verticalité et des opportunités de contournement qui devraient ravir les amateurs d'embuscades.
Gregorie Diaconu, Game Director chez Quantic Dream
, souligne l'importance de cette étape :
L'ouverture du premier portail vers Ashkenon nous a beaucoup appris, non seulement sur nos systèmes, mais aussi sur la façon dont les joueurs se déplacent, expérimentent et s'expriment dans le jeu. Cette deuxième bêta nous permet de tirer les enseignements de la première et de les réintégrer dans l'expérience.
Côté arsenal, le chaos magique s'intensifie. Les joueurs peuvent désormais intégrer six nouveaux sorts à leurs decks, allant de la dévastatrice « Pluie de Feu » à la stratégique « Grenade Empoisonnée ». Le bestiaire s'agrandit également avec cinq nouvelles invocations
, dont la Pierre de Béhémoth et le Char à Vapeur, promettant de varier les métas et les contres possibles.
Des fonctionnalités sociales et techniques revues
Conscient des défis inhérents aux jeux compétitifs, le studio a mis l'accent sur la qualité de vie. Un système de signalement fait son apparition pour lutter contre les comportements toxiques, accompagné d'un chat textuel d'équipe pour faciliter la coordination. Les néophytes ne sont pas oubliés, avec une refonte complète de l'expérience d'accueil et du tutoriel.
Sur le plan technique, nous vous invitons à consulter notre article Spellcasters Chronicles : Les configurations PC
.
Dernière ligne droite avant l'accès anticipé
Cette bêta fait office de répétition générale avant le lancement de l'accès anticipé, calé au 26 février 2026
. Pour les plus impatients, Quantic Dream propose déjà plusieurs « Éditions du Fondateur » (Architecte, Pionnier, Explorateur) incluant des accès garantis et des cosmétiques exclusifs.
Pour les autres, l'inscription reste possible via la page Steam ou le site officiel pour tenter d'obtenir une clé durant ce week-end de test.
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