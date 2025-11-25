Spellcasters Chronicles ouvre ses portes pour une première bêta prometteuse, ça commence bientôt

Quantic Dream s'éloigne de ses aventures narratives habituelles pour explorer le terrain compétitif. Le studio lance la première bêta fermée de Spellcasters Chronicles, un mélange audacieux de stratégie en équipe et de deck-building. Voici tout ce qu'il faut savoir pour participer à ce premier test technique.
Annoncé il y a quelques semaines, Quantic Dream s'apprête à ouvrir les vannes de son tout premier titre multijoueur compétitif, Spellcasters Chronicles
. Dès le 4 décembre 2025 à 16h, et jusqu'au 8 décembre à 10h, les joueurs sélectionnés pourront découvrir ce mélange hybride entre jeu d'action en équipe et construction de deck sur Steam. Cette phase de test, accessible en Europe et en Amérique du Nord, marque la première véritable confrontation du titre avec le grand public après une présentation technique lors de la TwitchCon de San Diego.
Un contenu dense pour un premier essai
Loin d'être une simple démo technique, cette bêta fermée propose une plongée substantielle dans l'univers du jeu
. Les participants auront accès à l'arène du Mausolée et pourront incarner l'un des six Spellcasters disponibles. Le cœur du gameplay repose sur une mécanique de deck-building où chaque carte jouée influence directement le cours de la bataille. Pour cette session, le studio met à disposition 11 créatures, 8 incantations, ainsi que des bâtiments et des titans
, offrant un aperçu de la profondeur stratégique visée par les développeurs.
Chaque personnage de Spellcasters Chronicles a été conçu pour répondre à un archétype précis
, influençant la manière dont le joueur doit construire son jeu de cartes. On retrouve par exemple la Swamp Witch, idéale pour les stratégies de fin de partie, ou le Fire Elementalist, pensé pour les joueurs agressifs favorisant des rotations rapides. L'Iron Sorcerer et le Stone Shaman s'adressent quant à eux aux profils plus défensifs, capables de contrôler les lanes et de temporiser l'adversaire.
Une nouvelle direction pour Quantic Dream
Ce projet représente une prise de risque calculée pour le studio
, qui cherche à diversifier son catalogue après avoir livré des aventures narratives saluées par toutes et tous. L'objectif affiché est clair, co-construire le jeu avec la communauté avant son lancement en accès anticipé
. Gregorie Diaconu, le Game Director du projet, insiste sur cette volonté de dialogue :
Ouvrir les serveurs pour la première fois est un moment très excitant pour l'équipe. C'est le début d'un dialogue que nous avions hâte d'entamer. Nous voulons écouter, améliorer rapidement et façonner l'expérience avec nos joueurs. Spellcasters Chronicles représente une étape créative audacieuse pour le studio, et cette phase de test marque le début de ce voyage commun.
Cette première session ne sera pas unique. Une seconde phase de bêta fermée est d'ores et déjà planifiée pour le début de l'année prochaine
, promettant l'ajout de nouveaux héros, de nouvelles arènes et davantage de cartes à collectionner.
Pour l'heure, les curieux peuvent tenter leur chance en s'inscrivant directement sur la page Steam du jeu
ou via le site officiel
, sachant que les non-sélectionnés resteront éligibles pour les vagues suivantes.
Spellcasters Chronicles ne possède toujours pas de date de sortie, mais est attendu sur PC, en 2026.
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