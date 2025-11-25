Spellcasters Chronicles ouvre ses portes pour une première bêta prometteuse, ça commence bientôt



le 25 novembre 2025 à 17h24 Publié par Corentin Rimbert le 25 novembre 2025 à 17h24

Quantic Dream s'éloigne de ses aventures narratives habituelles pour explorer le terrain compétitif. Le studio lance la première bêta fermée de Spellcasters Chronicles, un mélange audacieux de stratégie en équipe et de deck-building. Voici tout ce qu'il faut savoir pour participer à ce premier test technique.