Sonic Frontiers se montre davantage grâce à une nouvelle vidéo

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir et parcourir le nouveau jeu mettant en scène le fameux hérisson bleu,. Développé par Sonic Team et édité par SEGA, le titre refait parler de lui en ce jour cara récemment été partagée.Cette nouvelle communication visuelle, intitulée « Showdown Trailer » offre un bel aperçu de Sonic Frontiers. Cette vidéo, composée demais aussi de, nous montre ainsi plusieurs affrontements, notamment contre quelques ennemis qui sont, en réalité, des boss. Par ailleurs, celle-ci nous permet d'en voir et d'en savoir un peu plus quant aux capacités de Sonic.Pour rappel, sur Sonic Frontiers, nous serons amenés à explorer les cinq îles principales de Starfall Islands, afin de trouver les Chaos Emeralds. Évidemment, notre parcours sera ponctué de nombreux affrontements et défis à relever. Remarquons également que le titre de Sonic Team et SEGA ne propose un monde ouvert à proprement parler mais plutôt « en zones ouvertes ».Sonic Frontiers sort le 8 novembre 2022. À cette date, le titre se rendra disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC, et ce selon plusieurs éditions .