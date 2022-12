Sonic Frontiers dévoile sa roadmap pour 2023

La roadmap 2023 de Sonic Frontiers

New modes, new Koco, new...playable characters!? More Sonic Frontiers content coming your way next year! pic.twitter.com/MoZ8Gtj4Ro — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) November 30, 2022

PC Édition Standard → 48,49 € au lieu de 59,99 €, soit 19 % de réduction. Digital Deluxe → 56,99 € au lieu de 69,99 €, soit 19 % de réduction.



, développé par Sonic Team et édité par SEGA, est arrivé sur la plupart des plateformes de jeu au début du mois de novembre 2022. Le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont prévu d'ajouter deau soft et ont, d'ailleurs,Via une récente publication sur Twitter, Sonic Team et SEGA ont indiqué que Sonic Frontiers accueillera, apportant de nouveaux éléments, au cours de l'année 2023. Si les dates ne sont pas encore connues, nous avons déjà quelques informations au sujet des contenus à venir.Ainsi, grâce à la première mise à jour, les joueurs et les joueuses pourront découvriret immortaliser les aventures du fameux hérisson bleu en prenant des clichés. De plus, ces derniers pourront s'essayer à de. Sans oublier,, dont nous ne savons rien à l'heure actuelle.La deuxième mise à jour de Sonic Frontiers célébrera. Par ailleurs, les développeurs ont prévu d'introduire uneet des(collectibles). Finalement, la troisième et dernière mise à jour devrait ajouter unainsi que de(sur l'image, nous voyons notamment Tails, Amy et Knuckles).Comme dit précédemment, SEGA et Sonic Team n'ont pas encore dévoilé les dates de sortie de ces prochaines mises à jour. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que celles-ci auront été dévoilées.Pour rappel, Sonic Frontiers est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, et ce selon plusieurs éditions . Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moins coût sur PC :