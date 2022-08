Sonic Frontiers : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, tarif et bonus de précommande de Sonic Frontiers

Les bonus de précommande de Sonic Frontiers

Pack Trésor d'Aventure : Points de compétence. Graines de puissance rouges. Graines de défense bleues.



Les différentes éditions de Sonic Frontiers et leur prix

Édition Standard numérique de Sonic Frontiers

Le jeu de base et complet, Sonic Frontiers.

Bonus, en cas de précommande (liste ci-dessus).

Édition Deluxe numérique de Sonic Frontiers

Le jeu de base et complet, Sonic Frontiers.

Le Pack Tenue d'exploration : Jetons souvenir d'Amy Mécanisme Gants et chaussures pour Sonic

Art-book numérique.

Mini-soundtrack (25 morceaux) numérique.

Bonus, en cas de précommande (liste ci-dessus).

, développé par Sonic Team et édité par SEGA, arrive très prochainement sur la plupart des plateformes de jeu. D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de précommander les versions numériques du titre. Retrouvez toutes les informations à ce sujet, dans ce qui suit.Celles et ceux ayant précommandé, avant sa date de sortie officielle, recevront automatiquement quelques bonus contenus dans le Pack Trésor d'Aventure :est proposé selon plusieurs éditions. À l'heure actuelle, sur le site officiel , nous pouvons voir la mention « Coming Soon », en ce qui concerne l'édition standard physique du titre. En revanche, il est d'ores et déjà possible de précommanderen version numérique.est vendue à 59,99 € et dispose de ce contenu :, affichée au prix de 69,99 € sur la plupart des stores, contient plusieurs éléments, dont voici la liste :Pour rappel,arrive le 8 novembre prochain sur PC, PS5, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.