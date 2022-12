Sonic Frontiers : Un DLC gratuit est disponible

Tis the season on the Starfall Islands. You can nab the Holiday Cheer Suit in Sonic Frontiers for free...right now! pic.twitter.com/YgVgSQyXCQ — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 22, 2022

Le dernier jeu en date mettant en scène le fameux hérisson bleu,, qui est développé par Sonic Team et édité par SEGA, est disponible depuis le 8 novembre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu. Récemment, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont annoncé le contenu des prochaines mises à jour, en dévoilant la roadmap 2023 En attendant l'arrivée de celles-ci, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent,(« The Holiday Cheer Suit » en anglais) sur les différents stores. Comme son nom l'indique, ce contenu additionnel offre unen lien avec les fêtes de fin d'année. D'après les informations partagées sur la page Steam de ce DLC , après avoir téléchargé le pack, les joueurs doivent se rendre dans le menu principal, puis dans « Bonus », pour équiper ladite tenue.Ce n'est pas la première fois que nous avons le droit à des contenus additionnels gratuits pour Sonic Frontiers. Pour rappel, après la sortie du soft, le « Pack de collaboration avec Monster Hunter » et le DLC « Chaussures de Sonic Adventure 2 » se sont rendus disponibles (et le sont toujours, d'ailleurs).Sonic Frontiers est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, et ce selon plusieurs éditions . Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur PC :