Sonic Frontiers : Quelle est sa date de sortie ?

Date de sortie de Sonic Frontiers

Sonic Frontiers - arriving November 8, 2022! pic.twitter.com/u3zuKgllsj — SEGA (@SEGA) August 23, 2022

Sur quelles plateformes sort Sonic Frontiers ?

Annoncé pour la première fois il y a un an de cela, le prochain jeu mettant en scène Sonic, soit, doit arriver en cette année 2022. D'ailleurs, le titre fait régulièrement parler de lui grâce aux différentes communications du studio de développement et de l'éditeur. À ce sujet, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022,a été révélée via un nouveau trailer centré sur l'histoire du soft.Si vous vous questionnez quant à, sachez que le titre, développé par Sonic Team et édité par SEGA, doit arriver, en France.Dans cette nouvelle aventure, les joueurs et les joueuses incarneront donc le fameux hérisson bleu. Après avoir recherché les Émeraudes du Chaos, Sonic se retrouve perdu dans un monde mystérieux, habité par des créatures étranges et puissantes. Ainsi, tout du long, nous devrons affronter de nombreux ennemis, tout en relevant différents défis et en explorant les cinq îles principales de Starfall Islands.se rendra disponible, à cette date, sur la plupart des plateformes de jeu. Effectivement, le titre arrivera sur. Ainsi, la grande majorité des joueurs et des joueuses pourront découvrir et parcourir Sonic Frontiers.Remarquons que les précommandes desont ouvertes, sur les stores adéquats (PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, Steam, etc.). Plusieurs éditions sont, d'ailleurs, proposées. En précommandant le jeu, avant sa date de sortie, vous pourrez alors récupérer des bonus, et ce automatiquement, au lancement officiel dearrive donc le 8 novembre 2022 sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch.