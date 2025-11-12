SEGA annonce une hausse du salaire de tous ses employés

SEGA a, récemment, annoncé que les employés de la société vont prochainement voir leur salaire augmenter.
Ces derniers mois, de nombreux studios de développement, constructeurs et éditeurs ont fait part de tristes nouvelles, à savoir le licenciement de plusieurs employés ou encore de fermeture définitive. En revanche, SEGA semble bien se porter et a, d'ailleurs, annoncé une hausse du salaire de tous ses employés.
SEGA augmente le salaire de ses employés
En effet, dans un récent communiqué publié au Japon, SEGA a annoncé une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui travaillent au sein de la société : la firme compte « réviser les niveaux de salaire des employés à temps plein » et d'augmenter celui de départ des nouveaux venus. L'objectif de SEGA est de « créer un environnement dans lequel les employés peuvent travailler en toute sérénité malgré les changements sociaux récents, tels que la hausse des prix ».
Ainsi, à la suite de ces mesures, qui seront effectives dès l'année 2026, SEGA augmentera « en moyenne d'environ 10 % » le salaire de base de tous ses employés. L'entreprise a, également, indiqué que le salaire des diplômés universitaires est aussi revu à la hausse, avec une augmentation de 10 %.
Une révision à la hausse qui fait suite à celle de 2023
Rappelons, à ce sujet, que ce n'est pas la première fois que SEGA fait une telle annonce. Au cours de l'année 2023, les employés de chez SEGA avaient vu leur salaire augmenter d'environ 30 %. Ainsi, après seulement trois ans, la société compte bien réitérer l'opération et prouve, de ce fait, qu'elle se porte plutôt bien.
Des mesures supplémentaires chez SEGA
Dans la même optique, SEGA a précisé vouloir mettre en place « un système de rémunération qui compense les employés en fonction de leurs rôles et de leurs contributions ». La firme va, par ailleurs, étendre les mesures en lien avec les modes de travail afin que « chaque employé [puisse] mener la vie qui lui convient le mieux ».
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