Sonic Frontiers : Une démo est disponible sur Nintendo Switch

Sonic Frontiers s'offre une démo gratuite sur Switch

, développé par Sonic Team et édité par SEGA, est arrivé au début du mois de novembre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses se sont lancés dans l'aventure et l'ont plutôt apprécié, d'après les différents retours. Celles et ceux désirant se procurer le jeu peuvent avant cela l'essayer grâce à une version démo, disponible sur le Nintendo eShop.En effet, récemment,, et plus précisément via le Nintendo eShop. C'est, ainsi, l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'essayer le soft pendant quelques heures et donc de s'en faire une idée, avant de possiblement passer à l'achat.Obtenir et télécharger la démo de Sonic Frontiers est relativement simple et ne devrait vous prendre que quelques minutes. Il vous suffit de vous rendre sur le Nintendo eShop depuis votre console (ou votre navigateur, à cette adresse ) et taper « Sonic Frontiers » dans la barre de recherche. Une fois sur la page du jeu, vous devriez voir la mention suivante (en dessous de « Ajouter à la liste de souhaits »/« Continuer vers l'écran d'achat ») : « Télécharger la version de démonstration ». Cliquez dessus. Désormais, il ne vous reste plus qu'à attendre la fin du téléchargement.Rappelons, pour conclure, que Sonic Frontiers est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch.