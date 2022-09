Sonic Frontiers s'offre un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Devant débarquer au début du mois de novembre de cette année,revient régulièrement au cœur de l'actualité, ces derniers temps. D'ailleurs, SEGA a récemment publié, offrant un bel aperçu de Sonic Frontiers.Ainsi, cette nouvelle communication visuelle nous permet d'avoir un récapitulatif quant au scénario du soft de Sonic Team et SEGA : pour rappel, sur Sonic Frontiers, les joueurs et les joueuses retrouveront le fameux hérisson bleu, qui s'est lancé à la recherche des Chaos Emeralds. Sonic se rend alors sur les îles de Starfall Islands. Malheureusement, le voyage ne se passera pas comme prévu. Très vite, Sonic sera séparé de ses amis, Tails et Amy, et se retrouvera sur une ancienne île mystérieuse, où de nombreux ennemis l'attendent.Par ailleurs, ce trailer nous rappelle que Sonic Frontiers proposera un monde « en zones ouvertes », composé de. Durant l'aventure, nous serons amenés à accomplir différentes quêtes secondaires, résoudre des énigmes et rencontrer plusieurs personnages. Par ailleurs, nous pourrons compter sur les, dans lesquels il faudra relever de nombreux défis. Finalement, sur le soft, nous pourrons découvrir un nouveau système de combat ainsi que débloquer des compétences pour Sonic.Pour rappel, la sortie de Sonic Frontiers est programmée pour le 8 novembre 2022. À cette date, le titre se rendra disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC, et ce selon plusieurs éditions