Sonic Frontiers : Les configurations PC

Les configurations PC de Sonic Frontiers

Configuration minimale (720p Low - 30 FPS)

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 5 1400

→ Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 5 1400 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 660 (2 Go) ou AMD Radeon HD 7870 (2 Go)

→ NVIDIA GeForce GTX 660 (2 Go) ou AMD Radeon HD 7870 (2 Go) Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 11

→ Version 11 Stockage → 30 Go

Configuration recommandée (1080p High - 60 FPS)

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 2600

→ Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 2600 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go)

→ NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go) Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 11

→ Version 11 Stockage → 30 Go

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le prochain jeu mettant en scène le fameux hérisson bleu,, doit arriver à la fin de cette année 2022 . Le soft est développé par Sonic Team et est édité par SEGA. Prévu sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PC, les joueurs et les joueuses s'interrogent surComme vous pourrez le constater, grâce aux informations disponibles ci-dessous,. En effet, il n'est pas nécessaire de posséder une très très bonne machine pour le faire tourner, selon la configuration minimale et même celle recommandée. Notons que les joueurs et les joueuses devront posséder 30 Go d'espace libre, sur leur disque dur, pour installer le titre.Rappelons que Sonic Frontiers doit arriver le 8 novembre prochain, et ce selon plusieurs éditions . À cette date, le titre de Sonic TEAM et SEGA se rendra disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch.