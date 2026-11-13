Slay the Spire 2 : Un nouveau personnage est disponible, mais seulement pour ces joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 novembre 2026 à 12h20
Annoncé depuis plusieurs semaines, le nouveau personnage de Slay the Spire 2 fait officiellement ses premiers pas en jeu. Mais pour le découvrir, vous devrez impérativement faire ceci.
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Slay the Spire 2 : Un nouveau personnage est disponible, mais seulement pour ces joueurs

Il avait été promis par le studio peu de temps après le lancement en accès anticipé de Slay the Spire 2. S'il a mis un peu de temps à arriver, le nouveau personnage du titre est enfin là. Il a officiellement fait ses débuts en jeu il y a quelques heures et il n'attend plus que vous !

Rencontrez l'Insensé et relevez les défis de 2 nouveaux modes de jeu

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Meta Crit a publié sur la page Steam du jeu une note de mise à jour accompagnée d'une brève présentation de ce tout nouveau personnage. Baptisé « The Fool » (ou l'Insensé en français), il a les traits d'un musicien au visage caché et armé d'un arc.

Un musicien complètement absurde brandissant un arc ! Comment une créature si fantastique peut-elle survivre à la Tour ? Eh bien, c'est à vous de le décider ! Nous nous attendons à effectuer un grand nombre de changements de contenu et d'équilibrage avant que l'Insensé ne soit prêt pour la branche principale.

En complément du Fool, d'autres nouveautés sont proposées via cette mise à jour, notamment deux nouveaux modes de jeu : Blitz et Effroi. Blitz se concentre uniquement sur l'optimisation et la création du meilleur deck possible en supprimant la carte du monde et en rendant l'or presque inutile. Tandis qu'Effroi est un mode hardcore, présenté comme étant d'une « difficulté brutale ». Pour en profiter, vous devrez avoir atteint le niveau Ascension avec tous les personnages, The Fool compris.

Des nouveautés réservées à la version bêta de Slay the Spire 2 pour le moment

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Une autre condition est toutefois nécessaire pour découvrir ces nouveautés. En effet, elles ne sont accessibles que dans la version bêta du titre. Mais tous les joueurs qui possèdent Slay the Spire 2 peuvent en profiter. Pour cela, il suffit de vous rendre dans les propriétés de Slay the Spire 2, sélectionnez l'onglet « Bêtas », puis choisissez « beta publique » dans le menu déroulant.

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Même si elle n'est proposée qu'en version bêta pour le moment, cette première mise à jour très attendue devrait arriver prochainement sur la version régulière. Toujours disponible en accès anticipé, Slay the Spire 2 est actuellement en promotion sur Steam et ce jusqu'au 26 novembre 2026. Profitez d'un rabais de 20 % sur le titre, une belle économie qui vous laisse le temps d'apprivoiser les cartes avant le déploiement de cette mise à jour. 

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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