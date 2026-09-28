Slay the Spire 2 tease une nouveauté dans sa dernière newsletter

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 septembre 2026 à 14h20
Après une pause estivale, l'équipe de Slay the Spire 2 reprend le développement du titre. Profitant de sa Neowsletter de septembre 2026, le studio a glissé un petit teaser qui intrigue la communauté.
Slay the Spire 2 tease une nouveauté dans sa dernière newsletter

En août dernier, les développeurs de Slay the Spire 2 ont annoncé une réduction de la fréquence des mises à jour. Cependant, Mega Crit Games ne manque pas d'idées pour améliorer son deckbuilder.

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Après une pause estivale et un séjour en équipe à Barcelone, les développeurs ont publié leur Neowsletter mensuelle le 26 septembre 2026 sur la page Steam du jeu. Et celle-ci cache une surprise intrigante. 

Un nouveau monstre de Slay the Spire 2 teasé

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Les développeurs partagent d'abord un petit mot sur leur séjour espagnol. Puis ils précisent qu'ils ont repris le travail en annonçant que « ce que nous vous concoctons envoie du LOURD et est en grande partie déjà en phase de test interne ». Mais très vite, un détail saute aux yeux des lecteurs de la Neowsletter. Celle-ci est plus courte que d'habitude, et même l'équipe s'en amuse dans ces lignes. 

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Mais entre l'espace dédié aux créations de la communauté et d'étranges dessins sur des cartes, une silhouette inconnue apparaît. La créature en question ne semble pas posséder de pattes et aurait une apparence de nuage. L'animation s'accompagne de ces quelques lignes très mystérieuses. 

Intéressant... il semble s'agir d'un petit être flottant et dynamique. Et bien que ceci ne soit sans doute pas le plus scientifique des qualificatifs, il semble presque... mignon !

Dessinez cette créature et envoyez-la à Mega Crit avant le 8 octobre prochain

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Les équipes de Slay the Spire 2 invitent d'ailleurs les plus créatifs à imaginer à quoi pourrait bien ressembler cette étrange créature volante. Si vous souhaitez participer, sachez que vous avez jusqu'au 8 octobre 2026 pour soumettre vos propositions dans le salon Fanart du serveur Discord dédié ou à l'adresse mail [email protected].

Dans tous les cas, ce premier indice confirme que des nouveautés arriveront prochainement dans Slay the Spire 2, dont une nouvelle zone. Rappelons que le titre est actuellement disponible en accès anticipé, exclusivement sur PC.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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