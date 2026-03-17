Slay the Spire 2 : Comment débloquer tous les personnages jouables ?

Nous vous expliquons comment débloquer tous les personnages sur Slay the Spire 2, le deckbuilder roguelike de Mega Crit.

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Comment débloquer tous les personnages jouables sur Slay the Spire 2 ?

Personnage jouable de Slay the Spire 2 Comment débloquer le personnage ? Le Soldat de fer/The Ironclad Débloqué par défaut La Silencieuse/The Silent Jouer une partie avec Le Soldat de fer Le Régent/The Regent Jouer une partie avec La Silencieuse La Tisse-Mort/The Necrobinder Jouer une partie avec Le Régent

Sur le nouvel opus de la célèbre licence de Mega Crit, à savoir, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'incarner, qui bénéficient tous de statistiques de base, de cartes standards ou encore d'une relique. Toutefois, tous ne sont pas accessibles dans les premières minutes de jeu et il se peut que vous ne sachiez pas comment les obtenir.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,, afin que vous puissiez les utiliser tous et que vous trouviez celui qui vous convient le plus.En réalité,n'est pas une tâche compliquée et n'est pas une manipulation très longue. Effectivement, il suffit à chaque fois d'effectuer un run avec l'un d'entre eux poursuivant. Et comme vous vous en doutez, l'un d'entre eux est disponible par défaut, permettant ainsi à la communauté de se plonger dans sa première partie sans délai. Mais, voici, sans plus tarder, commentAinsi,est vraiment très simple et ne devrait vous prendre qu'une poignée de minutes. Cette méthode vous offre, d'ailleurs, la possibilité d'essayer chaque, avant de définir celui qui vous convient le plus et celui que vous aimez jouer.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.