Slay the Spire 2 : Comment débloquer tous les personnages jouables ?

Nous vous expliquons comment débloquer tous les personnages sur Slay the Spire 2, le deckbuilder roguelike de Mega Crit.
Sur le nouvel opus de la célèbre licence de Mega Crit, à savoir Slay the Spire 2
, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'incarner différents personnages jouables
, qui bénéficient tous de statistiques de base, de cartes standards ou encore d'une relique. Toutefois, tous ne sont pas accessibles dans les premières minutes de jeu et il se peut que vous ne sachiez pas comment les obtenir.
C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment débloquer tous les personnages jouables de Slay the Spire 2
, afin que vous puissiez les utiliser tous et que vous trouviez celui qui vous convient le plus.
Comment débloquer tous les personnages jouables sur Slay the Spire 2 ?
En réalité, débloquer tous les personnages jouables sur Slay the Spire 2
n'est pas une tâche compliquée et n'est pas une manipulation très longue. Effectivement, il suffit à chaque fois d'effectuer un run avec l'un d'entre eux pour débloquer le personnage jouable
suivant. Et comme vous vous en doutez, l'un d'entre eux est disponible par défaut, permettant ainsi à la communauté de se plonger dans sa première partie sans délai. Mais, voici, sans plus tarder, comment débloquer tous les personnages jouables de Slay the Spire 2
:
|
Personnage jouable de Slay the Spire 2
|Comment débloquer le personnage ?
|Le Soldat de fer/The Ironclad
|Débloqué par défaut
|La Silencieuse/The Silent
|Jouer une partie avec Le Soldat de fer
|Le Régent/The Regent
|Jouer une partie avec La Silencieuse
|La Tisse-Mort/The Necrobinder
|Jouer une partie avec Le Régent
Ainsi, débloquer tous les personnages de Slay the Spire 2
est vraiment très simple et ne devrait vous prendre qu'une poignée de minutes. Cette méthode vous offre, d'ailleurs, la possibilité d'essayer chaque personnage de Slay the Spire 2
, avant de définir celui qui vous convient le plus et celui que vous aimez jouer.
Rappelons, en guise de conclusion, que Slay the Spire 2
est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.
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