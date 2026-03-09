Slay the Spire 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 mars 2026 à 16h30
Le Steam Deck, qui rencontre un vrai succès depuis son lancement, est très souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Slay the Spire 2 ? Nous vous partageons la réponse.
Slay the Spire 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Disponible depuis le début du mois de mars 2026 en accès anticipé sur PC, Slay the Spire 2, qui est développé ainsi qu'édité par Mega Crit, est un deckbuilder roguelike. Comme toujours, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement des questions à propos des possibilités du titre de Mega Crit. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si Slay the Spire 2 est compatible et/ou jouable sur Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Slay the Spire 2 sur Steam Deck ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du titre, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le deckbuilder de Mega Crit : Slay the Spire 2 est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

Sur la page Steam du jeu en question, nous pouvons, en effet, voir la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck », qui figure dans un encart sur la droite. À cet endroit, il est précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Slay the Spire 2 est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck de Valve pour jouer à Slay the Spire 2. Cette information devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir parcourir leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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D'ailleurs, si vous vous demandez si Slay the Spire 2 arrivera sur d'autres plateformes de jeu, sachez que nous vous apportons des détails concernant la potentielle arrivée de portages consoles et mobiles pour le deckbuilder roguelike.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Slay the Spire 2, qui est sorti le 5 mars 2026 en accès anticipé, est à retrouver sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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