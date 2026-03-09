Slay the Spire 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 mars 2026 à 15h41
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Slay the Spire 2 se rendra, à l'avenir, disponible sur consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.
Slay the Spire 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?
Développé ainsi qu'édité par Mega Crit, le deckbuilder roguelike Slay the Spire 2 est disponible depuis le 5 mars 2026 en accès anticipé sur PC. Dès son lancement, le titre a rencontré un véritable succès. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent à son sujet et se demandent, dès lors, si Slay the Spire 2 débarquera sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch dans un avenir plus ou moins proche.

Slay the Spire 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ? 

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Comme vous l'aurez compris, au moment de son lancement, soit en mars 2026, Slay the Spire 2 ne s'est rendu disponible que sur PC, étant donné que le titre est en phase d'accès anticipé.

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Pour autant, les développeurs de chez Mega Crit ont prévu des portages consoles ainsi que mobile pour Slay the Spire 2. Le studio de développement a partagé cette information à plusieurs reprises, notamment dans la FAQ disponible sur le site officiel, où il est écrit ceci :
Sur quelles plateformes prévoyez-vous de sortir StS2 [Slay the Spire 2] à terme ? 

Sur autant de plateformes que possible, mais les versions console et mobile ne sortiront pas avant la fin de la période d'accès anticipé.
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De ce fait, Slay the Spire 2 devrait bien arriver sur consoles, à l'avenir. Néanmoins, Mega Crit n'a pas spécifié les plateformes de jeu visées, pour le moment, et n'a pas donné de date ou encore de fenêtre de sortie précise. Comme indiqué, les développeurs travaillent sur l'accès anticipé de Slay the Spire 2, qui devrait les occuper pendant « 1-2 ans » environ, selon les détails partagés sur la page Steam du titre. Il va donc falloir se montrer patient avant la sortie de la version 1.0 et son lancement sur d'autres plateformes.

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En attendant l'arrivée des portages consoles de Slay the Spire 2, rappelons que le roguelike de Mega Crit est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (notamment sur la plateforme de Valve, Steam).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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