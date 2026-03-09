De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Slay the Spire 2 se rendra, à l'avenir, disponible sur consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

Slay the Spire 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?

À lire également Slay the Spire 2 ne devrait pas avoir de microtransactions à l'avenir

Sur quelles plateformes prévoyez-vous de sortir StS2 [Slay the Spire 2] à terme ?



Sur autant de plateformes que possible, mais les versions console et mobile ne sortiront pas avant la fin de la période d'accès anticipé.













Développé ainsi qu'édité par Mega Crit, le deckbuilder roguelikeest disponible depuis le 5 mars 2026 en accès anticipé sur PC. Dès son lancement, le titre a rencontré un véritable succès. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent à son sujet et se demandent, dès lors,Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Comme vous l'aurez compris, au moment de son lancement, soit en mars 2026,ne s'est rendu disponible que sur PC, étant donné que le titre est en phase d'accès anticipé.Pour autant,. Le studio de développement a partagé cette information à plusieurs reprises, notamment dans la FAQ disponible sur le site officiel, où il est écrit ceci :De ce fait,. Néanmoins, Mega Crit n'a pas spécifié les plateformes de jeu visées, pour le moment, et n'a pas donné de date ou encore de fenêtre de sortie précise. Comme indiqué, les développeurs travaillent sur l'accès anticipé de, qui devrait les occuper pendant « 1-2 ans » environ, selon les détails partagés sur la page Steam du titre. Il va donc falloir se montrer patient avant la sortie de la version 1.0 et son lancement sur d'autres plateformes.En attendant l'arrivée des, rappelons que le roguelike de Mega Crit est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (notamment sur la plateforme de Valve, Steam).