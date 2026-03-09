Slay the Spire 2 ne devrait pas avoir de microtransactions à l'avenir

Mega Crit s'est, récemment, prononcé par rapport à l'arrivée potentielle de microtransactions sur Slay the Spire 2.
Disponible depuis le début du mois de mars 2026 en accès anticipé sur PC, Slay the Spire 2
est déjà un vrai succès, tandis que les développeurs travaillent toujours dessus pour apporter du nouveau contenu. D'ailleurs, durant son développement, Mega Crit n'a pas prévu d'ajouter de microtransactions sur Slay the Spire 2
.
Slay the Spire 2 dit « non » aux microtransactions
En effet, lors d'une interview avec les journalistes de Destructoid
, Casey Yano, qui est le cofondateur du studio et « lead developer » de Slay the Spire, s'est prononcé à propos de l'ajout de microtransactions sur Slay the Spire 2
. Et la nouvelle va ravir la communauté : Slay the Spire 2 ne se dotera pas de microtransactions, tout simplement parce que ses développeurs détestent cela
: « Nous détestons les microtransactions
[...] Beaucoup de nos joueurs menacent d'acheter tous les éléments cosmétiques que nous pourrions sortir
».
D'ailleurs, Casey Yano a apporté une explication et a, ainsi, déclaré que l'équipe de développement « souhaite vraiment que les joueurs puissent profiter du même contenu, car les discussions sur le contenu et l'équilibre du jeu sont en quelque sorte notre raison d'être
». De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Mega Crit ne compte pas implanter un système de microtransactions sur Slay the Spire 2
.
Slay the Spire 2 rencontre un grand succès
Très attendu par les joueurs et les joueuses, qui ont joué au premier opus de la franchise ou qui sont néophytes, Slay the Spire 2
cartonne depuis son lancement. Le dimanche 8 mars 2026, plus de 574 000 personnes étaient connectées en simultané sur le titre (depuis la version Steam), d'après les dernières statistiques connues. Malgré son lancement en même temps que Pokémon Pokopia et Marathon, Slay the Spire 2 est déjà un succès.
Rappelons, en guise de conclusion, que Slay the Spire 2
est actuellement disponible en accès anticipé sur PC. Les développeurs ont expliqué que la version 1.0 pourrait n'arriver que dans 1 an ou 2.
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