Slay the Spire 2 ne devrait pas avoir de microtransactions à l'avenir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 mars 2026 à 14h57
Mega Crit s'est, récemment, prononcé par rapport à l'arrivée potentielle de microtransactions sur Slay the Spire 2.
Slay the Spire 2 ne devrait pas avoir de microtransactions à l'avenir
Disponible depuis le début du mois de mars 2026 en accès anticipé sur PC, Slay the Spire 2 est déjà un vrai succès, tandis que les développeurs travaillent toujours dessus pour apporter du nouveau contenu. D'ailleurs, durant son développement, Mega Crit n'a pas prévu d'ajouter de microtransactions sur Slay the Spire 2.

Slay the Spire 2 dit « non » aux microtransactions

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En effet, lors d'une interview avec les journalistes de Destructoid, Casey Yano, qui est le cofondateur du studio et « lead developer » de Slay the Spire, s'est prononcé à propos de l'ajout de microtransactions sur Slay the Spire 2. Et la nouvelle va ravir la communauté : Slay the Spire 2 ne se dotera pas de microtransactions, tout simplement parce que ses développeurs détestent cela : « Nous détestons les microtransactions [...] Beaucoup de nos joueurs menacent d'acheter tous les éléments cosmétiques que nous pourrions sortir ».

D'ailleurs, Casey Yano a apporté une explication et a, ainsi, déclaré que l'équipe de développement « souhaite vraiment que les joueurs puissent profiter du même contenu, car les discussions sur le contenu et l'équilibre du jeu sont en quelque sorte notre raison d'être ». De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Mega Crit ne compte pas implanter un système de microtransactions sur Slay the Spire 2.

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Slay the Spire 2 rencontre un grand succès

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Très attendu par les joueurs et les joueuses, qui ont joué au premier opus de la franchise ou qui sont néophytes, Slay the Spire 2 cartonne depuis son lancement. Le dimanche 8 mars 2026, plus de 574 000 personnes étaient connectées en simultané sur le titre (depuis la version Steam), d'après les dernières statistiques connues. Malgré son lancement en même temps que Pokémon Pokopia et Marathon, Slay the Spire 2 est déjà un succès.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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