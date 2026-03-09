Slay the Spire 2 : Quel est le nombre de joueurs max ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 mars 2026 à 17h04
Si vous vous demandez jusqu'à combien de joueurs peuvent parcourir ensemble Slay the Spire 2, sachez que nous vous donnons la réponse.
Slay the Spire 2 : Quel est le nombre de joueurs max ?
Sorti au début du mois de mars 2026, Slay the Spire 2, qui est développé ainsi qu'édité par Mega Crit, rencontre un vrai succès auprès des joueurs et des joueuses, fans ou non de la licence. Le titre, qui est décrit comme un deckbuilder roguelite, comporte une dimension multijoueur, et plus précisément de la coopération. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quel est le nombre de joueurs maximum pouvant se rejoindre sur Slay the Spire 2. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Quel est le nombre de joueurs maximum sur Slay the Spire 2 ? 

slay-the-spire-2-pnj
La plupart du temps, les jeux coopératifs autorisent jusqu'à 4 joueurs à se rejoindre dans un lobby pour jouer ensemble. C'est ici également le cas pour le deckbuilder roguelike de Mega Crit : Slay the Spire 2 peut être parcouru avec trois autres personnes au maximum. Le nombre de joueurs maximum pour la coopération de Slay the Spire est donc de 4.

Cette information est notamment visible sur la page Steam du titre, où nous pouvons lire les mots suivants dans l'une des descriptions : « Gravissez les étages de la Tour seul(e), ou jouez avec vos amis jusqu'à 4 joueurs pour faire face à ses défis ensemble dans un tout nouveau mode coopératif. Découvrez des cartes spécifiques au multijoueur, mettez au point des synergies d'équipe, et amenez vos amis jusqu'à la victoire (si ce n'est pas eux qui vous y amèneront) ! ».

Chargement du sondage...

0 votant

Slay the Spire 2 est-il jouable en solo ?

slay-the-spire-2-personnage
Comme vous l'aurez compris, notamment après avoir lu la description ci-dessus, il est tout à fait possible de jouer à Slay the Spire 2 en solo. Les développeurs de chez Mega Crit ont bien spécifié ceci sur la page Steam du titre, où nous pouvons apercevoir la mention « Solo » au-dessus de « Coopération en ligne » et « Steam Cloud ».

À lire également

Slay the Spire 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?

Slay the Spire 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?

Rappelons, en guise de conclusion, que Slay the Spire 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Le Steam Deck franchit la barre colossale des 30 000 jeux compatibles
Slay the Spire 2 03 septembre 2026

Le Steam Deck franchit la barre colossale des 30 000 jeux compatibles

Lancé en 2022, le Steam Deck de Valve vient de franchir un cap symbolique. Plus de 30 000 jeux sont désormais officiellement jouables ou vérifiés sur la console portable. Une évolution fulgurante qui cache cependant quelques subtilités techniques, notamment face aux systèmes anti-triche de certains éditeurs.
Slay the Spire 2 : Tier list des meilleurs personnages (Septembre 2026)
Slay the Spire 2 30 août 2026

Slay the Spire 2 : Tier list des meilleurs personnages (Septembre 2026)

Retrouvez notre tier list des meilleurs personnages de Slay the Spire 2, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage.
Slay the Spire 2 change de stratégie pour ses futures mises à jour
Slay the Spire 2 19 août 2026

Slay the Spire 2 change de stratégie pour ses futures mises à jour

Les mises à jour très régulières de Slay the Spire 2 sont devenues incontournables depuis le lancement de l'accès anticipé. Mais cela est sur le point de changer.

commentaire (0)