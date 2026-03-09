Slay the Spire 2 : Quel est le nombre de joueurs max ?

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Quel est le nombre de joueurs maximum sur Slay the Spire 2 ?

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Slay the Spire 2 est-il jouable en solo ?

Sorti au début du mois de mars 2026,, qui est développé ainsi qu'édité par Mega Crit, rencontre un vrai succès auprès des joueurs et des joueuses, fans ou non de la licence. Le titre, qui est décrit comme un deckbuilder roguelite, comporte une dimension multijoueur, et plus précisément de la coopération. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se demandent. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.La plupart du temps, les jeux coopératifs autorisent jusqu'à 4 joueurs à se rejoindre dans un lobby pour jouer ensemble. C'est ici également le cas pour le deckbuilder roguelike de Mega Crit :Cette information est notamment visible sur la page Steam du titre, où nous pouvons lire les mots suivants dans l'une des descriptions : « Gravissez les étages de la Tour seul(e), ou jouez avec vos amis jusqu'à 4 joueurs pour faire face à ses défis ensemble dans un tout nouveau mode coopératif. Découvrez des cartes spécifiques au multijoueur, mettez au point des synergies d'équipe, et amenez vos amis jusqu'à la victoire (si ce n'est pas eux qui vous y amèneront) ! ».Comme vous l'aurez compris, notamment après avoir lu la description ci-dessus,. Les développeurs de chez Mega Crit ont bien spécifié ceci sur la page Steam du titre, où nous pouvons apercevoir la mention « Solo » au-dessus de « Coopération en ligne » et « Steam Cloud ».Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.