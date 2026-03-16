Slay the Spire 2 annonce son nombre de copies vendues et promet des ajustements

Mega Crit a partagé une première statistique concernant les ventes de Slay the Spire 2, qui accueillera bientôt des changements et ajustements.

Déjà un grand succès commercial pour Slay the Spire 2

Ok, ici Demi [Community manager] de nouveau. Slay the Spire 2 est sorti depuis seulement une semaine et nous avons déjà vendu 3 000 000 d'unités, avec plus de 25 000 000 de parties démarrées !! (Et il manque au moins quelques millions à cette dernière statistique car la collecte des données a un peu d'inertie. Donc... waouh.). Notre équipe a été très émue de voir l'enthousiasme de tant de personnes devant ce pour quoi nous avons travaillé corps et âme pendant ces 5 dernières années - mais notre périple ne fait que commencer.

The first post-StS2-launch Neowsletter is here!! Let's see what's new in the March 2026 issue...



⚔️ What's Next for Slay the Spire 2?

🧪 New Beta Branch!

✨ LOTS of New Merch!

🧩 First StS2 Connections Puzzle!

🎨 Community Highlights!



Read all about it: https://t.co/KQIEz52cOW pic.twitter.com/9gLxXxsM2U — Mega Crit ⚔️ Slay the Spire 2 Out Now! (@MegaCrit) March 13, 2026

Des ajustements à venir sur Slay the Spire 2

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Très attendu par les fans de la franchise et les nouveaux venus,fait grand bruit depuis sa sortie en accès anticipé sur PC.Effectivement, via une nouvelle newsletter, partagée sur la page Steam du titre ainsi que sur le compte Twitter/X de la licence,. Pour se rendre davantage compte du succès du deckbuilder roguelike, les développeurs précisent que. Des chiffres plus que conséquents, vous en conviendrez certainement. Mega Crit écrit à ce sujet :Étant donné queest actuellement en accès anticipé, des changements et ajustements sont prévus tout au long de cette phase, et ce, avant la sortie de la version 1.0. D'ailleurs,Dans cette même newsletter,. Ainsi,. Les joueurs et les joueuses depeuvent également s'attendre à un mode d'accessibilité pour les phobies, de plus amples illustrations et effets visuels, mais aussi la compatibilité avec le Workshop Steam, des fonctionnalités de qualité de vie pour le multijoueur, l'intégration officielle de Plugin Twitch et des mises à jour constantes d'équilibrage.Reste à savoir quand tout cela sera disponible sur, car les développeurs n'ont pas partagé de date de sortie à ce sujet. Pour conclure, rappelons que le deckbuilder roguelike de Mega Crit est disponible en accès anticipé sur PC, notamment via Steam.