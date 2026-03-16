Slay the Spire 2 annonce son nombre de copies vendues et promet des ajustements

Mega Crit a partagé une première statistique concernant les ventes de Slay the Spire 2, qui accueillera bientôt des changements et ajustements.
Très attendu par les fans de la franchise et les nouveaux venus, Slay the Spire 2
fait grand bruit depuis sa sortie en accès anticipé sur PC. De nombreux joueurs et joueuses étaient, d'ailleurs, au rendez-vous, comme l'indique ce premier chiffre de vente pour Slay the Spire 2
.
Déjà un grand succès commercial pour Slay the Spire 2
Effectivement, via une nouvelle newsletter, partagée sur la page Steam du titre ainsi que sur le compte Twitter/X de la licence, Mega Crit a annoncé que Slay the Spire 2 s'est écoulé à 3 millions de copies en seulement une semaine
. Pour se rendre davantage compte du succès du deckbuilder roguelike, les développeurs précisent que plus de 25 000 000 parties ont été débutées sur le titre
. Des chiffres plus que conséquents, vous en conviendrez certainement. Mega Crit écrit à ce sujet :
Ok, ici Demi [Community manager] de nouveau. Slay the Spire 2 est sorti depuis seulement une semaine et nous avons déjà vendu 3 000 000 d'unités, avec plus de 25 000 000 de parties démarrées !! (Et il manque au moins quelques millions à cette dernière statistique car la collecte des données a un peu d'inertie. Donc... waouh.). Notre équipe a été très émue de voir l'enthousiasme de tant de personnes devant ce pour quoi nous avons travaillé corps et âme pendant ces 5 dernières années - mais notre périple ne fait que commencer.
Étant donné que Slay the Spire 2
est actuellement en accès anticipé, des changements et ajustements sont prévus tout au long de cette phase, et ce, avant la sortie de la version 1.0. D'ailleurs, le studio va prochainement ajouter plusieurs éléments sur Slay the Spire 2
.
Des ajustements à venir sur Slay the Spire 2
Dans cette même newsletter, Mega Crit a spécifié les changements et ajustements à venir sur Slay the Spire 2
. Ainsi, ledit studio de développement compte revoir le système de badges et de scores, et ajouter un filtre pour visionner les classements des amis
. Les joueurs et les joueuses de Slay the Spire 2
peuvent également s'attendre à un mode d'accessibilité pour les phobies, de plus amples illustrations et effets visuels, mais aussi la compatibilité avec le Workshop Steam, des fonctionnalités de qualité de vie pour le multijoueur, l'intégration officielle de Plugin Twitch et des mises à jour constantes d'équilibrage.
Reste à savoir quand tout cela sera disponible sur Slay the Spire 2
, car les développeurs n'ont pas partagé de date de sortie à ce sujet. Pour conclure, rappelons que le deckbuilder roguelike de Mega Crit est disponible en accès anticipé sur PC, notamment via Steam.
commentaire (0)